Incontournable à Durbuy: La Foire Saint-Martin de Bomal ce vendredi 11 novembre

Toutes les associations de la localité seront sur le pied de guerre pour faire de cet événement une fête. Plus qu’un simple marché, la foire Saint-Martin est aussi un rendez-vous incontournable pour tous les Bomalois et leurs amis. On déambule, on regarde, on déguste, on fait ses emplettes, mais on discute aussi beaucoup. Ici, on savoure un bon "truc" au carrefour, là on mange un sandwich ou le fameux carabouilla. Partout, on rencontre quelqu’un que l’on connaît et qui invite à boire un bon verre ou déguster l’une ou l’autre spécialité vendue par les nombreuses associations locales, disséminées sur le marché.

Cette année, ce sont quelque 400 marchands et autres ambulants qui dresseront leurs étals dans le cœur de la localité. On attend encore plusieurs milliers de personnes.

Des navettes de bus au départ du centre de Barvaux

Face à cette affluence annuelle, le Syndicat d’initiative bomalois, organisateur de cet événement d’envergure, ne peut qu’encourager les visiteurs à utiliser la navette mise à disposition. "Une navette de bus est mise en place au départ du rond-point de l’église de Barvaux. Elle déposera ses occupants à la gare de Bomal. Il y aura des allers-retours prévus toutes les vingt minutes durant la journée", précise Baudouin Reumont, le président du Syndicat d’initiative.

La nuit de la Saint Glin-Glin la veille

La veille de la Foire Saint-Martin, le club des jeunes de Bomal à l’habitude d’organiser une soirée, baptisée "Nuit de la Saint Glin-Glin". Celle-ci se tiendra, dès 21 h, sous chapiteau sur le parking du club de football. La soirée sera animée par DJ Mot, Highness et Stormy B. PAF: 5 €.

"À noter qu’à l’issue de cette soirée, le club des jeunes, en collaboration avec le Forum de la Mobilité, propose une navette pour ramener tous les jeunes de Durbuy au sein des villages de l’entité. On ne peut également que conseiller, tant lors de la soirée de la Saint Glin-Glin que le lendemain, lors de la Foire Saint-Martin, de prévoir son BOB, car des contrôles routiers seront organisés dans la région", conclut Baudouin Reumont.