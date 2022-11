Comme à l’habitude, une série de concerts tremplins, organisés cet automne en Wallonie, permettront à de jeunes groupes prometteurs d’intégrer l’affiche du festival durbuysien, à l’issue du vote d’un jury.

Ces concerts tremplins seront au nombre de trois cette année. Une date est prévue à l’Entrepôt d’Arlon.

– Le samedi 5 novembre à Ittre (Zik-Zak): Imparfait en groupe tête d’affiche, accompagné des groupes suivants en lice pour le tremplin: Bulldozer And The Machine Guns, Glassland, Ice Sealed Eyes, King’s Rage.

– Le vendredi 11 novembre à Namur (Belvédère): Komah en groupe tête d’affiche, accompagné des groupes suivants en lice pour le tremplin: Krakenizer, Obsolete Humanity, Räum, Through The Void.

– Le samedi 19 novembre à Arlon (l’Entrepôt): Smash Hit Combo en groupe tête d’affiche, accompagnés des groupes suivants en lice pour le tremplin: Death By Cadillacs, Down To Dust, Echoes Of Nihil, One Hour.

L’affiche du Durbuy Rock Festival se dessine

Quant à l’affiche du festical qui se tiendra les 12 et 13 mai 2023, elle se dessine progressivement avec une fois de plus de grands noms au programme. Pour l’instant sont ainsi confimés: Korpiklaani, Paradise Lost, Rotting Christ, Bloodbath, Rise Of The Northstar, Wolvennest, Lacrimas Profundere, Drakwald, Gronibard, Carnation, My Diligence, Psykup et Barbar’O’Rhum. D’autres noms viendront encore se greffer à cette liste.

www.durbuyrock.be