Un 50e anniversaire « Over the rainbow » pour Durbuyssimo, le Festival international de musique classique de Durbuy

C’est à Durbuy Vieille-Ville, au sein d’une église comble, que les festivités musicales ont commencé par la prestation appréciée du duo de clavecinistes composé de Kalpana Ertz et Claire Meyer.

Le samedi après-midi, place aux familles avec le spectacle intergénérationnel Pomme Henriette, proposé par le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau. Ou comment éveiller les enfants à la beauté de la musique classique par le biais du théâtre. Les enfants étaient bouche bée.

Le soir, le concert de gala du 50e anniversaire accueillait une personnalité musicale de choix avec la soprano Jodie Devos, accompagnée pour un soir du clarinettiste Pierre Xhonneux et du pianiste Patrick Leterme. Un trio éphémère qui s’est produit dans un répertoire mi-allemand, mi-anglais dans des œuvres de Schubert, Spohr, Bernstein,… Avec en final ce petit bonbon musical qu’est le Somewhere over the rainbow de Gershwin.

Le dimanche, place aux jeunes talents à la magnifique chapelle castrale de Verlaine-sur-Ourthe avec la carte blanche proposée à la pianiste Lisa Charbonel accompagnée par la harpiste Chloé Delvenne et par le saxophoniste Victor Cohilis. Retour ensuite à la salle Mathieu de Geer de Durbuy dimanche après-midi pour écouter la prestation du jeune pianiste marchois Valère Burnon qui vient d’intégrer la prestigieuse Chapelle Reine Élisabeth. Il était, accompagné pour l’occasion de l’Orchestre royal de chambre de Wallonie (ORCW).

Un 50e anniversaire célébré en musique et en beauté.