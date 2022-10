La graphiste Ludivine Cao expose son univers en noir et blanc jusqu’au 15 novembre à la Maison Legros de Barvaux

Ce qui frappe le visiteur, dès son entrée dans la salle de la Maison Legros, c’est que toutes les œuvres graphiques de Ludivine Cao font la part belle à deux uniques couleurs, le noir et le blanc. L’exposition s’intitule d’ailleurs "Matière noire". "Sans ombre, la lumière n’a pas lieu d’être et sans la lumière, il n’y aurait que du néant. Le blanc a besoin du noir pour exister et inversement. C’est l’idée du Yin et du Yang, explique la Barvautoise qui a beaucoup voyagé durant sa jeunesse au fil des pérégrinations de ses parents. " Je me suis évidemment beaucoup inspiré de tous ces voyages, Je dessine depuis que je suis toute petite et cette passion ne m’a jamais quittée ", confie encore l’artiste barvautoise qui a effectué des études de graphisme et de webdesign à Paris, et travaille aujourd’hui dans le milieu du graphisme et de la photographie.

Sur des objets recyclés

Autre particularité de la démarche de Ludivine Cao, c’est qu’elle est un adepte de la philosophie du recyclage. Mannequins, planches de skate, toiles usées, autant d’objets délaissés du quotidien qu’elle récupère et auxquels elle redonne vie en les faisant coller à son univers graphique, composé de noir et de blanc.

Une exposition à découvrir à la Maison Legros jusqu’au 15 novembre, du lundi au vendredi de 10h à 17h et les week-ends et jours fériés de 14h à 18 h, à la Maison Legros à Barvaux.