Eau calcareuse sur une partie de la commune de Durbuy: la prime proposée par Écolo est refusée

Une eau devenue trop calcareuse

Ce taux de calcaire trop élevé de l’eau de consommation n’est pas sans poser quelques problèmes dans les habitations concernées. "Depuis le 8 mars dernier, les habitants doivent mobiliser des moyens pour équiper leur habitation d’un moyen de lutte contre le calcaire ou le tartre. Ces équipements ont un coût estimé entre 1000 et 2000 €", selon Éric Jurdant.

Le groupe Écolo propose donc une motion envisageant l’élaboration d’un règlement d’octroi d’une prime communale afin d’aider les propriétaires qui décideraient d’installer ce type d’appareillage.

« Une prime populiste », selon William Denis

Le moins que l’on puisse écrire est que cette proposition de motion n’a pas rencontré l’adhésion des autres conseillers autour de la table, qui l’ont rejetée en bloc.

"Cette description est bien connue et nous déplorons bien entendu cette situation, indique le bourgmestre Philippe Bontemps. Mais non, il n’y aura pas d’intervention communale. Quel que soit le montant de la prime que l’on pourrait donner, ce serait purement symbolique par rapport au prix réel. Ces primes bénéficieraient en fait à ceux qui ont déjà les moyens de faire ce type d’investissements et non pas au public visé. Ce qui s’avérerait contre-productif".

Même réflexion du côté de Jean-Marie Carrier (Commune Passion-min.): "Si c’est pour donner 50 € alors que le prix de ces appareils va de 1000 à 2000€, autant rester tranquille !"

William Denis (Liste du bourgmestre-maj.) se montre, quant à lui, plus tranché: "Quand je me suis inscrit en politique, j’ai toujours refusé de céder au populisme. Or, ce n’est pas une prime qui va régler ce problème dont on n’a déjà parlé plusieurs fois. Mais peut-être qu’en faisant du harcèlement, on obtient parfois ce que l’on veut ? Ce problème n’est, en plus, pas imputable à la commune. C’est pathétique, vous pensez plus aux futures élections que nous !"

Éric Jurdant: « Il faut encore informer les citoyens »

Des propos que le conseiller Écolo reçoit plutôt mal: "Il n’y a absolument aucun populisme dans mon chef. Je me suis longuement plongé dans ce dossier. On en est ici qu’au stade de la discussion. Même si ce geste est symbolique, il permettrait une reconnaissance du problème. Et si vous ne me suivez pas, peut-être faudrait-il informer encore les citoyens. Car là, ça part vraiment dans tous les sens."

Le conseiller Josy Marot (liste du bourgmestre-maj.) conclut en calmant les échanges: "L’essentiel est que ces travaux aient eu lieu et permettent que l’on ne manque pas d’eau dans la commune. C’est plutôt précieux à l’heure actuelle. Le reste n’étant que bagatelle !"