100 ans d’histoire en 100 chansons françaises sur la scène de la salle Mathieu de Geer ce samedi 15 octobre à Barvaux

Cent chansons tantôt légères, tantôt plus chargées

Cent ans de chanson française et d’histoire en cent minutes à travers cent chanteurs différents, c’est une véritable gageure qui est relevée sur scène par l’artiste liégeois Michel Desaubies dans ce spectacle qui tourne déjà dans toute la Wallonie depuis 2018. "Ce spectacle a initialement été conçu pour célébrer le centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale. Qu’avons-nous fait après La Grande Guerre, celle qui devait être" La Der des Der "? Quelles leçons en a-t-on retenu ? Et nous voulions absolument le faire en chansons. Le monde a connu bon nombre d’évolutions notables de 1918 à 2018 et la chanson française a toujours été le témoin de son temps, explique Michel Desaubies qui, sur scène durant deux heures, interprétera cent de ces chansons tantôt légères et joyeuses, se voulant tantôt plus graves ou militantes. De Vive l’Oncle Sam en 1918 à Coco Câline, en passant par Y’a d’la Joie, la Chanson pour l’Auvergnat, les Feuilles Mortes, Ces gens-là de Brel qu’affectionne tout particulièrement l’artiste, jusqu’à plus récemment Papaoutai de Stromae, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations. " Chaque chanson est accompagnée de projections d’images ou de coupures de presse illustrant les grands événements du siècle exploré, de grandes inventions qui ont révolutionné le quotidien. C’est un véritable livre d’histoire musical, confie l’artiste liégeois.

Et parfois apparaît un véritable choc entre la chanson et l’image projetée. "C’est ainsi que j’illustre l’année 1935 par la chanson" Tout va bien Madame la Marquise "alors que derrière moi sont projetées des images des premiers rassemblements nazis de Nuremberg. Deux ambiances diamétralement opposées, et ce pourtant la même année !".

Mémoires collective et individuelle

Michel Desaubies précise encore: "Les images diffusées font appel à la mémoire collective tandis que les chansons, elles, font appel à la mémoire personnelle, aux souvenirs de tout un chacun. C’est ainsi que lors d’une précédente représentation, un mari et son épouse sont venus me voir à l’issue du spectacle. Lui, ému aux larmes avait focalisé son attention sur les images du siècle, tandis que son épouse, dont l’attention avait plus été vers les chansons, était pleine d’entrain".

Un spectacle, souvent interactif, à découvrir donc ce samedi 15 octobre sur la scène de la salle Mathieu de Geer.

PAF: 15 € en prévente, 18 € sur place. Réservations au 086/21 98 70 ou resa@ccdurbuy.be ; www.ccdurbuy.be.