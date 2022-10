Basée à Barvaux : l’association Integra Plus répond à une multitude de besoins sociaux depuis 20 ans

Quinze CPAS partenaires sur trois provinces

Aux cinq membres fondateurs se sont progressivement associés par convention dix autres CPAS répartis sur trois provinces (Luxembourg, Namur et Liège): Marche-en-Famenne, Nassogne, Nandrin, Manhay, Somme-Leuze, Ouffet, Clavier, Tinlot, Ferrières et depuis cette année 2022, celui de Havelange. "Ces CPAS se sont associés partiellement ou entièrement à la démarche, précise encore Bernard Chariot. Le tout sur un territoire rural qui présente un tissu socio-économique similaire, un véritable bassin de vie. L’association Integra Plus permet donc à tous les CPAS partenaires de mener des actions et des projets qu’ils ne pourraient réaliser seuls."

Depuis sa création, les actions et projets menés par Integra Plus répondent à une véritable philosophie, comme l’explique sa coordinatrice Christiane Maréchal-Rulot: "Notre logique est toujours de partir du ou des besoins du demandeur pour ensuite lever les freins et tenter de leur apporter une solution la plus personnalisée possible. Les actions coordonnées d’Integra Plus, en collaboration avec nos CPAS partenaires, touchent en moyenne 600 personnes par an".

Une multitude de services pour autant de besoins sociaux

En vingt ans, Integra Plus a bien grandi et offre aujourd’hui une multitude de services, qui répondent à autant de besoins sociaux. "Integra Plus compte aujourd’hui une équipe de 20 personnes avec divers profils pour mener à bien des actions collectives et individuelles, précise Christiane Rulot qui énonce les principales activités et projets mis sur pied par Interga Plus: " Nous effectuons des bilans socioprofessionnels, de l’accompagnement individualisé à la recherche d’emploi (jobcoaching). Nous proposons des actions concrètes dans le domaine de la mobilité avec des formations aux permis de conduire théorique, des accompagnements dans la recherche de solutions pour le permis pratiques et depuis peu le service "Roul’Emploi" qui propose la location de voitures, de scooters et de vélos électriques pour soutenir le démarrage d’un contrat de travail ou d’une formation. Nous agissons également au niveau de l’accès au logement avec des actions qui, depuis 2020, sont portées en partenariat avec l’APL "Mobilise Toit". "

Integra Plus propose encore des initiatives locales d’integration pour les personnes étrangères et d’origine étrangère en Belgique, le projet Cap’Toi adressé à un public jeune âge entre 18 et 25 ans.

"Depuis 2016, nous disposons également de notre entreprise d’économie sociale" Bien chez Toit "qui développe quatre activités: la recyclerie de meubles, le déménagement social, les petits travaux dans les logements et l’entretien des espaces verts", insiste encore Christiane Rulot qui présente quelques chiffres: "En 2021, 577 personnes ont eu recours à ces quatre services: 845 ventes de meubles, 74 déménagements sociaux, 53 prestations de petits travaux et 46 prestations d’entretien des espaces verts".

L’hommage vibrant à la coordinatrice Christiane Rulot

À l’heure de fêter son vingtième anniversaire, Integra Plus s’apprête à vivre un moment charnière en cette fin d’année 2022. "Notre nouvelle programmation et de nouveaux projets ont été déposés auprès du Fonds social européen (FSE) et sont en attente de décision. Nous espérons une réponse pour la fin décembre.. Parmi ceux-ci, un projet novateur porteur de nouveaux partenariats en économie sociale pour la création d’emplois", conclut la coordinatrice Christiane Rulot qui, prochainement admise à la retraite, a été mise à l’honneur par ses équipes et les présidents qui se sont succédé depuis les débuts de l’aventure Integra Plus (Michel Bonjean, Dominique Gillard, Cécile Collin et Bernard Chariot). Un beau moment d’émotion.

Integra Plus, rue Chainrue, 3, à Barvaux. 086/21 06 02. administration@integra-plus.be