Congrès wallon des receveurs régionaux à Durbuy : « Receveur régional, une fonction essentielle et méconnue »

70 receveurs régionaux en Région wallonne

Ce congrès, c’est aussi l’occasion de donner un coup de projecteur sur cette fonction encore trop souvent méconnue de receveur régional. "Les receveurs régionaux représentent un pool de 70 fonctionnaires wallons, dont 16 en province de Luxembourg, qui assument la fonction de directeur financier en commune et en CPAS, ou de comptable spécial en zone de secours ou zone de police", explique la présidente de la Fédération luxembourgeoise, Laurence de Colnet, par ailleurs receveur régionale de la Commune et du CPAS de Vielsalm et ad interim de la Commune de Neufchâteau.

Les grands argentiers, mais pas que…

Le métier de receveur régional est défini dans le code de la démocratie locale. Caroline Étienne, présidente de la Fédération wallonne, en souligne toute la diversité: "Comme diraient les bourgmestres, nous sommes les grands argentiers. Et effectivement, une partie de notre métier consiste à exécuter les dépenses communales (paiement des salaires, factures, primes,…) sur base de mandats de paiement signés par le bourgmestre et contresigné par le directeur général, après avoir vérifié la légalité de ces mandats. Nous gérons donc l’argent public avec toute la précaution qu’il se doit. Nous devons par exemple toujours vérifier que la loi sur les marchés publics a bien été respectée lors d’attributions de marché ou encore qu’une prime est versée à un citoyen sur la base d’un règlement voté par le conseil communal. En CPAS, nous exécutons le paiement des revenus d’intégration ou autres aides sociales octroyées aux bénéficiaires."

Laurence de Colnet poursuit: "Un deuxième volet de notre métier, pour contrebalancer les dépenses, c’est la récupération des recettes. Dans les Communes, cela va des additionnels au précompte immobilier, en passant le fonds des communes et bien entendu les taxes et redevances communales."

Depuis quelques années, les receveurs régionaux ont également une nouvelle mission de conseiller financier auprès des Communes et CPAS: "Nous devons effectivement remettre des avis de légalité sur tous les projets de décisions qui ont un impact financier, Cette nouvelle mission prend beaucoup de temps car elle se fait donc en amont de la décision. Mais c’est également plus confortable que de devoir refuser la mise en paiement d’une dépense alors que le prestataire a réalisé son travail."

S’adapter aux crises successives

Et cette mission de conseiller financier auprès des pouvoirs locaux va se révéler sans cesse plus prégnante dans la période de crises successives que nous connaissons depuis cinq ans. "C’est évidemment l’un des grands enjeux. Les Communes ont successivement dû faire face à la crise sanitaire, aux inondations, aux conséquences de la guerre en Ukraine avec la crise énergétique et l’inflation galopante. Tant les Communes que les receveurs régionaux doivent sans cesse s’adapter et n’ont pour l’instant pas encore toutes les cartes en main et naviguent un peu à l’aveugle, souligne Caroline Étienne qui conclut en regrettant le fait qu’ " aujourd’hui les niveaux de pouvoir supérieurs se déchargent actuellement un peu trop sur les Communes et CPAS qui, eux, ne voient pas leurs moyens, ni leur personnel augmenter ".