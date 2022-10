Durbuyssimo, le festival international de musique classique de Durbuy: 50 éditions d’enchantement

Cinquante éditions lors desquelles ce festival a tenté, et réussi, de faire apprécier la musique classique au plus grand nombre. Et, depuis quelques années, le festival semble avoir trouvé la bonne formule, non sans avoir connu quelques évolutions cependant, comme l’explique son président Yves Dellicour: "Notre festival a été créé en 1971 par Jean Duchesne, un mélomane liégeois, au départ de Durbuy mais avec, à l’époque des concerts organisés également sur les provinces de Namur (Ocquier, Somme-Leuze) et de Liège (Xhoris, Hamoir, Ouffet,…). Aujourd’hui, le festival se déroule sur la seule commune de Durbuy. En 1975, nous nous sommes constitués en ASBL et en 2008, nous avons décidé de changer la dénomination du festival en Durbuyssimo afin d’en rajeunir l’image. Autre évolution notable, l’organisation du festival en un seul week-end au mois d’octobre depuis 2014, avec désormais cinq concerts répartis sur la commune de Durbuy"

De grands noms au fil des 50 éditions

En 50 éditions, le festival a déjà vu défiler quelques grands noms. Citons ainsi Abdel Rahman El Bacha, Pierre Alain Volondat, David Oïstrakh, plus récemment Marianne Croux mais également de grands ensembles comme l’Orchestre royal de chambre de Wallonie (ORCW), le Scherzi Musicali, le Trio Atanassov, le Quatuor Alfama,…

Un festival musical dont la philosophie reste inchangée depuis ses débuts: "Le maître mot de notre festival est la diversité, insiste le secrétaire Christian Robinet. Diversité des styles explorés, des instruments, des ensembles. Depuis quelques années, nous essayons également de donner un coup de projecteur à quelques sites durbuysiens d’exception en y programmant nos concerts, comme la chapelle castrale de Verlaine, la Halle aux Blés de Durbuy ou les églises romanes de Tohogne et Wéris".

Prix démocratiques et rendez-vous phares

Autre caractéristique du festival durbuysien: ses prix d’entrée résolument démocratiques. "Notre ambition est vraiment de faire découvrir la musique classique au plus grand nombre et de casser ce côté un peu élitiste toujours un peu associé à ce genre musical, explique le trésorier du Durbvuyssimo, Marc Soblet. C’est ainsi que nous proposons l’entrée des concerts à 5 € pour tout membre d’une académie de musique. Il faut oser franchir le pas et les découvertes seront nombreuses".

Depuis plusieurs années, les organisateurs proposent également quelques rendez-vous devenus phares tout au long du week-end: "Nous proposons un concert à destination du jeune public lors de chaque édition. Nous programmons également un concert jeunes talents ainsi qu’un concert carte blanche", confient ces trois chevilles ouvrières du festival.

Des organisateurs qui se font forts également de programmer un concert lyrique lors de chaque édition.