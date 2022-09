1. Cali Le vendredi 30 septembre prochain, à 20 h, le chanteur Cali viendra présenter son nouveau spectacle musical seul en scène intitulé Ne faites jamais confiance à un cow-boy. Il se produira au sein du Duvel Dôme. "Il s’agit d’une salle au sein de notre parc d’attractions, ouverte depuis un peu plus d’un an, au sein de laquelle nous pouvons accueillir 400 personnes pour des spectacles intimistes, indique Luigi Coduti, directeur commercial au sein de Durbuy Adventure Valley. Une salle que nous pouvons également proposer dans le cadre de journées ou soirées d’entreprise avec un programme que nous pouvons concevoir à la carte avec toutes les activités que nous proposons."

Infos et tickets: www.duveldome.be ; 086/65 03 36. Infos entreprises: www.adventure-valley.be ou 0471/78 43 42.

2. Renaud Rutten et Jason Chicandier Place à l’humour le vendredi 14 octobre avec le spectacle commun de Renaud Rutten et le Français Jason Chicandier. Et comme le dit l’intitulé du spectacle: "Quand Rutten rencontre Chicandier, c’est comme quand on trempe du foie gras dans de la sauce Dallas !"

3. Halloween – La forêt mystérieuse Durbuy Adventure Valley propose pour la 3e fois sa balade de Halloween. Cette année, cette animation se déroulera du 14 octobre au 5 novembre avec, au programme, une balade d’environ 2 km au sein du parc plongé dans l’obscurité avec un spectacle audiovisuel pour petits et grands, des illuminations et des comédiens tous plus effrayants les uns que les autres. La balade plongera les participants dans 4 zones hantées.

Infos et tickets: www.halloween.adventure-valley.be

4. La Coupe du monde Pour la Coupe du monde au Quatar, Durbuy Adventure Valley proposera un programme spécial lors du week-end d’ouverture. "Le samedi 19 novembre, nous proposerons au Sanglier des Ardennes, à Durbuy, une soirée de gala au profit de l’association de M’Bo MPenza. Une soirée lors de laquelle nous mettrons aux enchères des maillots d’anciens Diables rouges, précise Luigi Coduti. Le dimanche 20 novembre, retour à Durbuy Adventure Valley pour un jeu grandeur nature dans le parc avec des énigmes à résoudre sur le thème du football. On annonce la présence d’une quinzaine d’anciens Diables rouges qui se prêteront à des séances de dédicaces. À noter également que les trois matchs des Diables rouges seront diffusés au sein du Duvel Dôme, transformé pour l’occasion en stade de football."

www.adventure-valley.be