Véronique Gallo se produira sur la scène de la salle Mathieu de Geer le vendredi 30 septembre à 20h, dans son spectacle Femme de vie, où elle égratigne avec beaucoup d’humour et de tempérament la gent masculine.

GuiHome se produira, quant à lui, le samedi 1er octobre à 20h, toujours à la salle Mathieu de Geer de Barvaux. Il proposera son dernier spectacle GuiHome vous détend LeGranddans lequel on pourra retrouver son humour toujours aussi déjanté.

L’entrée pour chacun de ces deux spectacles est fixée à 25 €.

Un festival au profit des écoles secondaires de Durbuy

Les deux premières éditions du Festival dédié à l’humour avaient rencontré un franc succès auprès du public. "Après deux années d’arrêt, suite à la crise du Covid, nous avons cette fois proposé aux trois écoles secondaires de Durbuy (l’Institut du Sacré-Coeur de Barvaux, l’ACIS Clairval et l’Athénée royal de Bomal) de s’associer à l’organisation de cet événement, explique l’échevin de la Jeunesse Pablo Docquier, à l’initiative de ce festival. Cela dans le but de créer des liens entre les élèves des différentes écoles mais aussi de les amener à découvrir et à fréquenter le centre culturel de Durbuy. Les bénéfices seront partagés équitablement et serviront à financer les voyages scolaires."

"Le centre culturel de Durbuy qui collabore également en mettant à disposition la régie, la salle Mathieu de Geer et la billetterie", ponctue son président Jean-Paul Clavier.

Informations et réservations: www.ccdurbuy.be; 086 219870 ou resa@ccdurbuy.be