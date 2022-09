Débat électrique autour de la Maison de jeunes à Barvaux lors du conseil communal durbuysien

Si la crise énergétique frappe actuellement l’Europe de plein fouet, l’électricité était dans l’air ce lundi soir lors de la séance du conseil durbuysien. En cause, les débats sur un point concernant la Maison de Jeunes (MJ) de Durbuy, située à Barvaux. L’échevin de la Jeunesse Pablo Docquier présente une convention de partenariat entre le Plan de cohésion sociale (PCS), la Ville et la Maison de Jeunes créée depuis un peu plus d’un an. « Cette convention prévoit l’octroi d’un subside annuel de 10000 € par le PCS à l’ASBL Maison de Jeunes pour trois années, en espérant que la Maison de Jeunes soit reconnue le plus rapidement possible. On espère cette reconnaissance pour décembre 2023, explique Pablo Docquier. Une fois cette reconnaissance obtenue, notre Maison de jeunes pourra voler de ses propres ailes. »