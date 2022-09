Au fil de l’Ourthe: Le 2e tome de la BD «Ainsi font les rivières» est arrivé à bon port

Ce projet au long cours, on le doit à Stéphane Dizier, résident de Souverain-Pré (Esneux) et travaillant à Barvaux, qui, pour l’écriture de ce deuxième tome a fait appel à son ami bomalois Luc Godart, féru d’histoire et de légendes locales. "Si nous travaillons aujourd’hui à quatre mains sur l’écriture du scénario, Stéphane reste le capitaine de notre betchète (NDLR: ces embarcations sur lesquelles les bateliers naviguaient et commerçaient sur l’Ourthe). Pour ma part, je ne suis que le d’jvoli, le cheval qui tire l’embarcation", précise Luc Godart.

Rappelons que, tout comme pour le premier tome, cet album a vu le jour grâce au système du crowfunding, via la plateforme en ligne Ulule.

Un 2etome qui fait la part belle à la ville de Liège

"Si l’action du premier tome se concentrait essentiellement dans la vallée de l’Ourthe, ce deuxième volet se situe en grande partie en principauté de Liège, en 1848. Les travaux de construction du canal de l’Ourthe ont débuté. Mais l’on retrouve également la famille de Louis, Zélie et son fils Eugène, le long de la Basse-Ourthe, à Souverain Pré, où ils sont toujours désespérément sans nouvelles de Louis qui, lui, erre dans les rues de Liège, dont certaines se révèlent de véritables coupe-gorge", indique Stéphane Dizier.

Cinq tomes sont prévus

Initialement prévue en deux tomes, cette série en comptera finalement cinq. "Nous planchons déjà sur le troisième, insistent ces deux chantres de l’Ourthe pour qui la rivière s’est pourtant révélée bien cruelle lors de la conception de ce deuxième album. Tous deux ont en effet été victimes des inondations de l’Ourthe et de l’Aisne en juillet 2021. "Après les opérations de nettoyage de nos domiciles respectifs, il nous a fallu à tous deux un petit temps d’adaptation pour rétomber amoureux de notre belle rivière", confient-ils.

Ce 2etome, est, dès à présent, disponible. Soit en contactant les auteurs Luc Godart et Stéphane Dizier (stephanedizier@hotmail.com). Soit via les éditions liégeoises, le Chaînon manquant ( www. le-chainon-manquant.be).

La BD est encore disponible dans certaines enseignes de la région durbuysienne: la "Lillybrairie"à Bomal, "Nature et moi"à Barvaux, ou encore la Maison des Mégalithes à Wéris ou via la librairie du Service du Livre luxembourgeois à Marche.