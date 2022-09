Le centre culturel de Durbuy fera de sa saison une bulle hors du temps

Telle est la prometteuse ambition formulée conjointement par François Mawet, directeur du centre culturel durbuysien et son président Jean-Paul Clavier, en préambule de la brochure présentant la programmation de cette saison culturelle 2022-2023.

Une saison dont nous vous livrons ci-dessous, de manière non exhaustive, quelque temps forts.

1.Spectacles

– La saison débutera véritablement le mardi 4 octobre avec l’accueil à la salle Mathieu de Geer à Barvaux de l’équipe des "Nouveaux Enfants de chœur", la célèbre émission radiophonique de Vivacité qui fait rire aux éclats le dimanche matin à l’heure de la messe.

– C’est à une performance incroyable à laquelle auront droit, le samedi 15 octobre à la salle Mathieu de Geer, les spectateurs de "100 ans de chanson française". 100 ans de chanson française en 100 minutes à travers 100 chanteurs différents, c’est l’ambition de Michel Desaubies dans ce seul en scène pour le moins incroyable.

– Le vendredi 18 novembre, c’est une pièce atypique et rock’n’roll qui sera proposée à barvaux avec "Tacoma Garage".

– Seul en scène le vendredi 13 janvier, toujours à la salle Mathieu de Geer avec Fanny Ruwet, que certains connaissent pour ses chroniques sur France Inter, qui est l’une des figures montantes du stand-up en Belgique.

– Théâtre au jardinle samedi 11 mars en soirée dans un village encore à déterminer, avec deux comédiennes durbuysiennes qu’il ne faut plus présenter, à savoir Gisèle Mariette et MunE Happart.

– Les 1eret 2 avril 2023, ce sera le rendez-vous annuel incontournable avec le gala de danse de l’Acédémie Ourthe-Vesdre-Amblève (OVA).

2.Concerts

– La saison musicale débutera avec un bel anniversaire. Du 21 au 23 octobre, Durbuyssimo, le festival international de musique classique de Durbuy, fêtera en effet son 50anniversaire en grande pompe avec une programmation pour le moins alléchante. Citons, entre autres, le Quatuor Alfama et Arianne Rousseau, un concert de gala avec Jodie Devos, Pierre Xhonneux et Patrick Leterme et un concert anniversaire avec le jeune pianiste marchois Valère Buron et l’Orchestre royal de chambre de Wallonie.

– Le dimanche 6 novembre à 17h, c’est le rappeur Tar One, talent de la scène hip-hop belge qui prendra possession de la scène Mathieu de Geer pour un showcase gratuit.

– Ce sera sans doute l’un des temps forts de la saison, un instant de grâce qui sera proposé par Condore, le projet parallèle de Léticia Collet, la claviériste du groupe belge Dan San, qui se produira pour l’occasion avec Friday Frida, un chœur de neuf voix féminines déjà appréciées à Durbuy.

– En février 2023, on retrouvera Lou Boland, un artiste aux multiples qualités. En parallèle à ce concert, le Durbuy History & Art Museum (DHAM) proposera une exposition intitulée "Art et handicap".

– Le samedi 8 avril enfin, on retrouvera enfin le groupe acoustique Diab Quintet après un triple report.

3.Expositions

– Au rayon des expositions, place sera donnée cette année encore aux artistes et talents locaux. C’est ainsi que, du 22 octobre au 6 novembre, on pourra découvrir, à la Maison Legros, tout le talent de la graphiste barvautoise Ludivine Cao (Matière Noire)et son goût pour le recyclage des matières.

– Du 19 novembre au 4 décembre, Nadine Fabry proposera une exposition d’œuvre de techniques mixtes portant un regard critique sur notre société de consommation.

– En 2023, on peut déjà inscrire les expos "Comment parler d’art aux enfants?", La Traversée Lire et écrire, "Enfants" par Stéphane Deprée et "Don’Art" par Donat De Praeter.

4.Ateliers

– Le centre culturel propose une nouvelle fois de nombreux ateliers: zéro déchet, chorale éphémère, chant collectif, écriture, théâtre, peinture, danse créative avec le CEC l’Atelier, Bulles d’arts et bien d’autres encore….

Programme complet sur www.ccdurbuy.be. Informations et réservations au 086/21 98 70 ou via resa@ccdurbuy.be