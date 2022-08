Villers-Sainte-Gertrude: Les bières de la région en découverte lors de «Gertrude en bière»

Ce festival brassicole, musical et familial, organisé conjointement par le Domaine/CRH de Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy) et la Jeunesse de Villers, a réuni une dizaine de brasseurs qui ont pu faire découvrir leurs productions. Les brasseurs présents étaient: la Saint-Monon, les Barons de la bière avec leurs démonstrations de brassage, la Clochette, la Tharée, la Bestiale, les 3 Florins, la Durboyse, la brasserie Minne, la Vieille Salme, la Lupulus et la brasserie du Rideux. Le samedi soir, le groupe "Demain Peut-être" a également mis l’ambiance.