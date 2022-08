La piscine communale de Bohon rouvrira bien ses portes en janvier prochain

"Cet avenant est la conséquence d’importantes modifications à opérer dans le système hydraulique, situé dans les caves du bâtiment. Ces modifications du réseau hydraulique s’expliquent car les deux bassins ne communiqueront plus comme précédemment. Et cela a été découvert en cours de chantier", explique le bourgmestre Philippe Bontemps.

Les conseillers doivent également approuver la prolongation d’un délai de 150 jours ouvrables pour ce chantier. De nombreux conseillers s’inquiètent:"Ce délai court-il déjà ou débute-t-il à partir d’aujourd’hui? En résumé, la piscine rouvrira-t-elle bien en janvier prochain comme prévu."

Le bourgmestre se veut rassurant en confirmant que la réouverture de la piscine communale de Bohon est toujours bien prévue en janvier prochain."La rénovation est en cours et les travaux d’installation du bassin en inox débuteront à la mi-septembre".

Une réouverture en janvier qui sera à nouveau confirmée, un peu plus tard en séance, par le conseiller William Denis, par ailleurs administrateur du Centre omnisports de Durbuy (COD) qui a été aux renseignements.

Il n’empêche que cet avenant et les délais de ce chantier font grincer des dents autour de la table."Je suis un peu consterné par ce nouvel avenant,fait remarquer le conseiller de la minorité, Éric Jurdant (Écolo).En espérant qu’il n’y en aura pas d’autres d’ici-là parce que cette rénovation commence vraiment à coûter bonbon. Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est que depuis bientôt trois ans de fermeture, c’est autant d’enfants de la région qui n’ont plus pu s’initier à la natation. N’y aurait-il pas moyen d’envisager des alternatives pour les écoles via des établissements privés de la régiondisposant d’une piscine?"

Réponse de l’échevine de l’Enseignement, Laurence Jamagne:"Ce serait concrètement très compliqué à organiser. Les cours natation ne sont pas une obligation. On a réalisé les horaires scolaires en tablant sur une réouverture de la piscine communale au mois de janvier prochain et on est confiant à cet égard".