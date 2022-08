La Fête de Barvaux a ouvert ses portes ce week-end sur la place du Marché

Le responsable du champ de foire de Barvaux, Dadou, qui fête ses 69 ans cette année, s’est quant à lui rappelé qu’il vient à la Fête Barvaux depuis ses 12 ans. "Nous adorons venir à Barvaux. C’est toujours une semaine riche en rencontre et émotions."

Enfin, la Présidente du Comité de la Fête, Catherine Renard, a remercié tous les bénévoles et les membres du comité. Elle a souligné la présence de l’harmonie de Bomal, des membres du comité Carnaval de Barvaux et a souhaité une excellente édition 2022, à tous, forains comme visiteurs.

La conseillère communale, Laurence le Bussy, a également félicité le comité organisateur, présent depuis 1989, pour son investissement au bénéfice des habitants de Barvaux et des autres visiteurs. La présence continue et sympathique des forains a également été remerciée.

Cette chaleureuse inauguration s’est achevée par le partage du verre de l’amitié offert par la Commune de Durbuy.

Le programme jusqu’au 28 août

- Lundi 22 août:animations et spectacles pour les enfants.

– Mardi 23 août:Journée tarifs réduits.

– Mercredi 24 août:tombolas du Comité de la Fête et des forains. Plusieurs tirages seront effectués.

– Vendredi 26 août:Barbecue et concert du groupe Try Potes. Réservation sur place ou au 0471/26 86 16 avant le 24 août (PAF: 20 € pour 3 viandes et un ticket boisson).

– Samedi 27 août:Soirée musicale animée par Thierry Scius.

– Dimanche 28 août:Karaoké de fermeture animé par Roland Gretz à partir de 20h.