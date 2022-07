L’esprit de «Flammes», va se rallumer à Bomal

"Flammes" fera donc ce retour les 11, 12 et 13 août prochains sur le thèmeUn monde parfait.

Plus de 200 bénévoles sur le pont

"Après ces deux étés d’interruption forcée, nous, les organisateurs et les bénévoles, avons vraiment plus que hâte de retrouver le public, toujours réceptif à l’esprit festif et convivial de Flammes, se réjouit d’emblée Baudouin Reumont, le président du syndicat d’initiative de Bomal qui, une fois de plus, fédère toutes les forces vives.Flammes ne serait rien sans les quelque 200 bénévoles qui préparent cet événement à tous niveaux. Certains imaginent et conçoivent les décors tandis que d’autres se sont plongés dans l’écriture des textes des différentes saynètes depuis de nombreux mois. Cette année, c’est Luc Godart qui est de retour pour coordonner l’écriture des différentes saynètes, qui se voudront, de petites satires de notre société actuelle. De nombreux autres bénévoles seront à pied d’œuvre lors de l’événement. Certains pour assurer la logistique et d’autres guideront les spectateurs dans les bois du parc de Bomal, agrémentant la balade de quelques anecdotes ou légendes locales. Il y aura aussi le spectacle des Flammèches, interprété par des jeunes de la localité chaque soir à 20h"

Les participants découvriront une fois encore, au fil du parcours, cinq saynètes interprétées par une vingtaine de comédiens locaux.

Gastronomie, concerts folks et spectacles pyrotechniques

À l’issue de la balade, les participants se retrouveront une nouvelle fois dans le joli parc bomalois, situé au pied du mur d’enceinte du château où ils pourront partir à la découverte des produits du terroir dans l’une ou l’autre des nombreuses aubettes tenues par les associations, commerçants ou confréries locales. Une douzaine d’exposants seront encore présents pour rassasier et hydrater les visiteurs. À noter que le public pourra encore apprécier l’ambiance des animations pyrotechniques, notamment réalisées par l’école de danse Carine Granson. Trois concerts folks animeront également chaque soirée dès 21h30, avec Capitaine Cervelas et Cécila le jeudi; Nisia Trio et Tout Bout d’chants le vendredi; Balbuzar et le duo Gielen: Buscan le samedi Les trois soirées se clôtureront, soit par un feu d’artifice, soit par un spectacle sons et lumières.

Chaque soir, les départs des balades s’échelonneront toutes les dix minutes entre 19h30 et 22h10.

Entrée uniquement pour le site: adulte 7 €, – de 12 ans 3 €. Entrée site et balade: adulte 12,50 €, enfants 7,50 €. Réservation obligatoire uniquement via le site www.bomal-sur-ourthe.be. La présence est souhaitée 30 minutes avant le départ de votre balade.