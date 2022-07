Dans beaucoup de maisons sinistrées, des travaux sont toujours en cours. "La plupart des personnes évacuées sont à présent rentrées chez elles, mais nous sommes loin d’avoir oublié le stress, la peur, les efforts dérisoires pour éviter le pire, l’impuissance devant la montée inexorable de l’eau. On n’a pas oublié non plus la main tendue, les secours venus de partout, les bénévoles qui se succédaient dans les maisons dévastées. Et puis il y a, tous les jours, les travaux à continuer, les démarches administratives, le découragement qui guette…" , poursuit cette Bomaloise.

Tout cela a pu être évoqué au cours de cette soirée conviviale où chacun a trouvé dans la présence de ses voisins du réconfort, du courage pour continuer à avancer, à reconstruire et à se reconstruire.

Cette initiative a été très appréciée par les participants qui ont souhaité d’autres rencontres informelles afin de renforcer encore les relations de voisinage très agréables quand tout va bien et tellement essentielles quand rien ne va plus. Entendu de plusieurs personnes en fin de soirée: "On ne va pas attendre les prochaines inondations pour se retrouver!"