«L’ Escape room in the dark», l’activité estivale itinérante de la Ligue Braille fait escale jusqu’au 24 juillet à Durbuy Vieille-Ville (vidéo)

Il s’agit en fait d’une activité de 45 minutes à pratiquer, dès 8 ans, en famille, entre amis ou entre collègues. Durant 45 minutes, vous serez plongés dans la pénombre et votre mission, si vous l’acceptez, sera de retrouver la trace de Mister M qui s’est enfui avec les codes d’activation d’Internet. Pour le retrouver, il vous faudra faire usage de tous vos sens pour réussir les différents défis et énigmes qui vous permettront à chaque fois de découvrir un numéro qui, au final, vous permettra d’ouvrir la valise contenant l’endroit où Mister M se terre.

Dès l’entrée dans la structure mobile, il vous faudra de suite trouver l’interrupteur qui vous permettra de poursuivre l’aventure, non plus dans le noir, mais plongé dans la pénombre.

Ensuite, les épreuves s’enchaînent faisant appel notamment à votre odorat, votre ouïe, mais surtout votre capacité d’attention et de perspicacité.

Le moindre détail a toute son importance

Attention, à l’intérieur, chaque détail compte et chaque objet, disposé de manière éparse au sein de la pièce, a toute son importance. Des objets souvent en rapport avec le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes: des cannes pour aveugles, une loupe, une tablette, un scrabble et un autre jeu de société en langage braille.

Bref une expérience immersive qui permet de se rendre compte des difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes aveugles ou malvoyantes.

Cette activité, pour laquelle il faut compter une bonne heure, peut se pratiquer jusqu’au 24 juillet à Durbuy. L’entrée est de 59 € par groupe de 2 à 5 personnes.

En itinérance cet été à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre

Installée dans une remorque dépliable, "l’Escape room in the dark" se déplacera tout l’été, en Wallonie au mois de juillet et en Flandre au mois d’août. Les deux premières semaines de juillet, l’événement a fait escale à Bruxelles et Louvain-la-Neuve. Elle est actuellement présente à Durbuy jusqu’au 24 juillet. Elle fera ensuite étape à Namur, place d’Armes, du 25 au 30 juillet. En août, elle se rendra en Flandre: du 1erau 7 août à Louvain, du 8 au 14 août à Gand, du 15 au 21 août à Hasselt et du 22 au 28 août à Knokke.

Réservations en ligne sur www.escaperoominthedark.be