Le club de la Sommenoise, issu de la fusion entre Somme-Leuze et Noiseux, avait pris contact avec l’homme fort de Durbuy. Les deux parties se sont rencontrées et rapidement ont trouvé un terrain d’entente. Mais comme les installations de la Sommenoise appartiennent à la commune de Somme-Leuze, il fallait l’accord de la commune. Et si la décision officielle n’est pas encore tombée, on se dirige vers un non des autorités communales.

"Tout le collège est actuellement unanime sur une réponse négative, explique Valérie Lecomte, la bourgmestre. Nous avons encore une réunion de collège jeudi, mais je ne vois pas comment la situation pourrait évoluer. Nous voulons garder les installations pour le club et nous estimons que celles-ci ne sont pas adaptées pour accueillir un club de D3."

Du côté du club, on espère un revirement dans le chef des édiles communales et des contacts seront encore noués ce mardi et mercredi pour tenter de trouver une solution.

Ousmane Sow, lui, cherche sans doute une solution de repli puisqu’il doit trouver des installations avant ce 30 juin.