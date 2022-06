Fête de l’Hélico de Tohogne: un bénéfice record de 27015 € au profit du CMH de Bra-sur-Lienne

«Les chiffres de cette journée, organisée au profit du Centre médical héliporte (CMH) de Bra-sur-Lienne, sont proprement incroyables, témoigne Jean Maquoi, organisateur de cette journée avec son comité Spirit of Saint-Luc de la région de Durbuy-Tohogne. 1250 repas servis à midi, 2100 lots à la tombola, 495 personnes pour les baptêmes de l’air avec trois hélicos, quelque 120 camions et 110 tracteurs présents…… Et plus de 3000 personnes sur le site venues soutenir le CMH. La population se déplace car elle est consciente de l’importance et de l’utilité de ce service héliporté mis en place il y a 25 ans par le docteur Luc Maquoi ». Ce sont près de 150 bénévoles qui ont œuvré une nouvelle fois pour faire de cette journée une réussite Des bénévoles qui, avec le comité de l’ASBL « Spirit of St Luc » préparent déjà activement l’édition 2023 qui se déroulera le dimanche 7 mai, un plus tard que d’habitude en raison des changements des congés scolaires).