Le Smash Fest, nouveau festival rock fin juillet

"On a joué dans plusieurs groupes ensemble. Pendant le Covid, on s’est dit que ça serait bien de pouvoir organiser des concerts une fois que la situation sanitaire le permettrait à nouveau. En effet, on a constaté, dans notre entourage, que plusieurs jeunes groupes avaient du mal à se lancer et trouver des scènes pour jouer dans la région, et plus généralement en Wallonie. c’est ainsi que le 21 mai 2020, j’ai organisé un concert dans mon jardin à Marenne (Hotton) avec 5 groupes, dont certains de la région" , explique Nicolas Houet.

Et depuis le début de cette année, les deux comparses ont troué une collaboration avec le café Le Palace situé le long du boulevard urbain à Marche pour y organiser des concerts de manière ponctuelle.

"Nous venons de lancer notre ASBL NAHS. Notre ambition est de promouvoir la musique rock dans son ensemble, de mettre le pied à l’étrier des jeunes groupes rock (metal, punk, ska, alternatif…) de la région en organisant notamment des concerts" , poursuit Nicolas Houet.

Concerts à Marche le 25 juin et le Smash Fest à Barvaux du 29 au 31 juillet

Les deux amis organiseront d’ailleurs encore un concert ce samedi 25 juin au Palace avec quatre groupes à l’affiche à voir pour 5 €: Project 42, Lucky Lords, Suicides de lapins et brain Mirage, un group de covers de Nirvana.

Le 1erSmash Fest

Mais cet été, Nicolas Houet et Audric Stoufs voient plus grand et se lancent dans l’organisation d’un véritable festival.

"Cela n’a pas été une mince affaire, concède Nicolas Houet. Mais le site du Juliénas à Barvaux nous accueillera durant trois jours, avec une scène intérieure et une scène extérieure. Nous sommes soutenus dans cette initiative par de nombreux commerçants de la région" .

Rendez-vous donc du 29 au 31 juillet prochains pour la 1reédition du Smash Fest à Barvaux.

Réservations: https ://www.librairie.be/billetterie/smashfest/. Page Facebook:https ://www.facebook.com/Smash-Fest-Belgique-100720205949005/