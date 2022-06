L’association «Mobilise Toit» à Barvaux: une aide au logement pour les plus précarisés

L’occasion pour son président Bernard Chariot et sa directrice-coordinatrice Nathalie Laffineur de présenter leur service récemment agréé par la Région wallonne: "L’objectif de notre association est d’accompagner un public précarisé à la recherche et au maintien dans le logement. Il est en effet souvent très difficile actuellement de trouver un logement. Notre accompagnement, qu’il soit technique ou social, collectif ou individuel poursuit deux objectifs: permettre l’accès au logement mais également permettre aux personnes accompagnées de faire de ce logement un "chez soi", à leur image où ils se sentent bien et par ce fait, où ils ont envie de se maintenir. En travaillant sur le logement on travaille sur l’image positive que les personnes ont d’elles-mêmes et ainsi on favorise leur insertion sociale" .

Une association active sur 13 communes

Cette activité d’accompagnement en matière de logement a en fait débuté au sein de l’association Intégra Plus dès 2009. "À cette époque, suite à l’analyse des problématiques rencontrées par les personnes accompagnées en insertion socioprofessionnelle, les difficultés d’accès au logement sont apparues comme une des priorités à résoudre. Intégra Plus décide a alors décidé de développer cet axe de travail, rappelle encore Nathalie Laffineur. À la création du projet, notre souhait était d’obtenir une reconnaissance en tant qu’Association de Promotion du Logement (APL). Après plusieurs tentatives, nous l’avons obtenu en mars 2020, devenant ainsi une structure indépendante d’Intégra Plus. Notre APL "Mobilise-Toit" était née."

Bien que ses locaux soit situé à Barvaux, en Chainrue, "Mobilise Toit" couvre un territoire de 13 communes via des conventions avec leur CPAS: Durbuy, Érezée, Hotton, Manhay, Rendeux, Nassogne, La Roche, Somme-Leuze, Ferrières, Tinlot, Ouffet, Nandrin, Clavier.

Des accompagnements collectifs et individuels

"Concrètement, nous proposons des conventions tripartites entre notre APL, le propriétaire et le locataire, poursuit la directrice. Notre rôle est de favoriser de bonnes relations entre tous et de permettre à chacun d’être gagnant. Dans ce cadre, nous sommes en recherche permanente de nouveaux propriétaires avec qui collaborer. Nous proposons également un accompagnement technico-social individualisé dans le logement pour s’assurer du bien-être, aider à l’aménagement et la décoration, désencombrer, trier…"

L’APL propose également un accompagnement collectif avec notamment l’organisation d’un atelier logement chaque semaine pour informer sur différentes matières utiles au locataire, coacher, rechercher un logement. Mais encore un atelier d’aide administrative une fois par mois et un atelier "Pour Toit" une fois par semaine pour répondre à tous les besoins identifiés chez les personnes accompagnées.

D’autres ateliers manuels, d’informations, de réflexions et d’expérimentations sont organisés de manière plus ponctuelle. "Mobilise Toit" a encore dans ses cartons, bien d’autres projets pour les prochains mois.

À noter que des permanences d’informations sont organisées tous les vendredis de 8h30 à 12h.

«Mobilise Toit», association de promotion du logement (APL): Chainrue, 14 à Barvaux. 0494/55 26 50