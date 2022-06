À deux pas de la plus petite ville du monde, le parc Adventure Valley vous ouvre ses portes pour un séjour de déconnexion totale. Via ferrata, spéléologie, accrobranche et de nombreuses autres activités vous y attendent! L’atout du parc, c’est indéniablement cette ambiance nature et aventure qui règne sur tout le site. Un environnement vraiment idéal pour vivre des sensations fortes en famille ou entre amis, loin des tracas du quotidien.

Nous avons particulièrement apprécié la toute nouvelle tyrolienne qui surplombe tout le site. L’expérience, même si elle reste impressionnante, n’est pas vraiment une attraction extrême et sera appréciée de tous! Le SuperFly part d’une hauteur spectaculaire sur une distance de 566 mètres et permet de survoler le parc à une vitesse de 50 km/h, par groupe de trois personnes côte à côte. Solidement attaché à votre harnais, vous aurez tous le loisir d’observer la vue magnifique qu’offre la douce descente.

Le bon goût des vraies vacances

Le plus grand parc de Belgique est aussi un incontournable pour les familles. Différents espaces de jeux intérieurs, extérieurs, et même aquatiques permettront notamment aux plus petits de vivre la vraie aventure, pendant que les plus grands repoussent leurs limites. Pour les plus frileux, descente en kayak, VTT ou même de jolies promenades sont faisables sur le site.

Aventure, restauration, logement, tout est prêt pour vous accueillir! Après une longue journée d’activités intenses ou plus douces à l’ Adventure Valley , rendez-vous au Green Fields Village pour vous ressourcer. Située juste à côté du digne héritier de Durbuy Aventure, l’offre de logements du Green Fields promet de beaux moments en famille ou entre amis au cœur du magnifique panorama de Durbuy.

Du logement le plus naturel au plus glamour

Le resort est ouvert à tous et comprend un restaurant, un bar ainsi qu’une piscine extérieure à l’ambiance lounge qui rappellerait presque le Sud de la France lorsque le soleil l’accompagne! Pour prolonger l’expérience dans ce lieu incontournable, essayez-vous à une expérience de "glamping" ou de "camping glamour" pour profiter des joies du camping, sans les désagréments.

Tente cocoon, deluxe, nature ou expérimentale, que vous soyez plus tenté par le confort ou par l’aventure, il y en a pour tous les goûts. Nous vous recommandons cette expérience incontournable qui a le bon goût des vraies vacances, à deux pas de chez nous. Le restaurant du resort, ouvert en week-end et pendant les congés scolaires, vous fera découvrir une cuisine simple mais généreuse avec de délicieuses bouchées du monde entier.

Pour les plus sportifs, l’entrée du lodge donne également accès à de nombreuses activités telles que beach-volley pétanque, fléchettes, tennis de table… 8 terrains de padel sont également à votre disposition pour un match en famille ou entre amis. Et en soirée, des super animations musicales à travers des concerts live et dj set!