Pour ce qui est du compte communal, présenté par l’échevin des Finances Fabrice Sarlet, il présente un joli boni d’1026759 €, contre 625543 € en 2020. Le résultat global s’affiche, lui, à 2513920 € "soit une belle augmentation de 60%, selon l’échevin. Au rayon de l’extraordinaire, si l’on fait une synthèse sur 4 ans, nous avons finalement engagé pour 15562365 € d’investissements contre les 13511474 € que nous avions budgétés". Un chiffre qui inquiète quelque peu Laurence Le Bussy, porte-parole du groupe de la minorité Commune Passion.

L’échevin des Finances poursuit sa présentation: "L’état de la trésorerie de la Ville s’affiche à 6701216 € tandis que le fonds de réserve extraordinaire se chiffre quant à lui à 3761555 € en 2021. Quant à la dette, elle s’affiche à 10890145 €" .

Pour le conseiller Fabrice Olivier (min – Commune Passion), "il faudra faire attention à la charge de la dette ainsi qu’aux emprunts. Ne faudrait-il pas postposer certains projets?"

Pour Fabrice Sarlet, il s’agit d’un compte bien évidemment positif: "L’image projetée peut sembler idyllique avec quelque 2 millions de recettes mais il faut relativiser ces chiffres, avec un million de prélèvement pour l’an prochain. Il faudra faire attention car les prochaines années risquent d’être plus compliquées avec notamment des indexations au niveau du personnel et la hausse des coûts des matériaux et de l’énergie".

Le conseiller Éric Jurdant (min – Écolo) appelle aussi à la prudence: "Vous allez être confronté à des choix politiques. Il faudra envisager une stratégie de gestion et cibler certains travaux dans l’intérêt des Durbuysiens" .

Au vote, les sept conseillers de la minorité s’abstiennent.