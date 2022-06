Trois jours de fête en perspective qui démarreront à Grandhan , ce vendredi 17 juin au soir avec les deux groupes Accords Perdus (clarinettes) et Everyone is Guilty (country).

Le samedi 18 juin au matin, Superska fera danser les petits (à partir de 4 ans) à la Maison de village de Heyd .

Le même samedi, à la Maison des Mégalithes de Wéris, Ostara, déjà remarqué lors d’un précédent concert dans la région, vous emmènera pour un voyage en musique au bout du monde.

Le week-end se clôturera le dimanche, de 11h à 17h, avec un programme familial, riche et varié, au hall du Sassin à Bomal avec à l’affiche: Djem (groupe de djembé de la MJ Marche), une démo de breakdance de la MJ Durbuy, Collectif C2S (rap), Buffalo Country Dancers (danse country), Digitale Pourpre (tribute band), Try-Potes (accordéon, guitare, banjo) et The Detain (tribute band avec beatboxer).

Organisé par le centre culturel de Durbuy en collaboration avec l’Office communal du tourisme de Durbuy, l’événement mobilise également d’autres partenaires comme le comité de village de Grandhan, le musée des mégalithes de Wéris, la maison de village de Heyd ou encore le Syndicat d’initiative de Bomal. Autant de partenaires locaux et précieux pour aller au plus près des habitants, aux quatre coins de la commune.

Tous les détails sur www.facebook.com/centre.dedurbuy ou au 086/219870