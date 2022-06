Durbuy Vieille-Ville: Le début des travaux du parking Nord est espéré au printemps 2023

L’aménagement de ce futur parking Nord et de ses voies de liaison, qui se situera à la sortie de Durbuy Vieille-Ville vers Tohogne, de l’autre côté de l’Ourthe en face de l’actuel parking pour mobilhomes, présente un coût estimé à 1834000 € TVAC. "Ce parking comprendra 290 emplacements, ainsi que 170 autres pour les motos qui seront invités à l’utiliser, précise Freddy Paquet. Y seront également aménagés 10 bornes électriques, 10 emplacements PMR, 20 places pour les mobilhomes, 10 pour les autocars. Le revêtement sera en dalle gazon. Seule la liaison principale sera tarmaquée. On y plantera également 123 arbres haute tige et 760 mètres de haies. On espère le début des travaux au printemps 2023."

Écolo: «Ce n’est ni opportun, ni le bon endroit!»

Le conseiller de la minorité Écolo, Éric Jurdant réagit: "Quel est le coût d’ensemble de ce dossier quand on y ajoute l’achat des terrains, la procédure en justice pour expropriation toujours en cours, la route de contournement vers la rue du Plâtre et le pont que l’on peut estimer à 3 millions d’€? Quand on additionne, cela devrait tourner autour de 5 à 6 millions d’€.C’est excessif alors qu’on nous annonce des années financièrement plus difficiles."

Et le conseiller de poursuivre: "Cet endroit n’est vraiment pas le bon. De plus, je me pose vraiment la question de l’opportunité de créer de nouvelles places de parkings à Durbuy Vieille-Ville. Selon mes calculs, il y en a actuellement 1000, qui ne sont remplies qu’environ deux semaines sur l’année. Et l’aménagement de ce parking entraînera la suppression d’une zone agricole. Cela demande réflexion à mon sens. Ne faut-il pas encourager d’autres politiques de mobilité comme la promotion des transports en commun?"

Éric Jurdant propose alors une alternative: "Pourquoi ne pas aménager une centaine de places en épis supplémentaires après la passerelle du parking du Pré Georis, qui lui présente l’avantage d’’être déjà existant".

Philippe Bontemps: «Nécessité et sécurité»

Le bourgmestre Philippe Bontemps, lui répond, quelque peu irrité: "Une étude de mobilité a été réalisée et actualisée et reconnaît la nécessité de créer ce nouvel espace. Elle a été approuvée par toutes les instances de la Région Une fois qu’il fait beau à Durbuy, toutes les places de parking sont occupées. On a dénombré qu’à certains moments 400 véhicules se parquent de manière anarchique dans et aux alentours de la Viellle-Ville. Il y va de la sécurité de créer ces nouvelles places de parking."

Le bourgmestre poursuit: "Nous avons acquis une partie de ces terrains pour 30000 €. Il y a effectivement une procédure judiciaire et des expertises sont en cours. Nous avons, par ailleurs obtenu 1,2 million d’€ de promesse ferme de subsides dans ce dossier. Quant au futur pont de liaison, il en coûtera vraisemblablement 2 millions d’€ plutôt que les 3 que vous annoncez."

L’échevin des Finances, Fabrice Sarlet, intervient lui aussi: "Par ailleurs, les cent places que vous proposez au niveau du Pré Georis y ont déjà été créées lors d’un récent aménagement…"

L’échevin des Travaux Freddy Paquet conclut les débats: "C’est un projet économique, car lié au tourisme, qui est éminemment important pour notre commune. Soyons bien contents que notre commune dispose d’une telle attractivité touristique qui permet de créer de l’emploi pour nos enfants."

Au vote, seul Éric Jurdant, le conseiller Écolo, s’oppose à ce dossier.