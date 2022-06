Durbuy: La réouverture de la piscine communale de Bohon espérée en janvier prochain

En séance du conseil communal durbuysien de ce lundi 13 juin, lors du rapport d’activités 2021 du Centre omnisports de Durbuy (COD), l’échevin des Sports Fabrice Sarlet a apporté quelques précisions par rapport aux travaux de rénovation en cours à la piscine communale de Bohon: "Les travaux sur une partie de la toiture et l’aménagement du petit bassin et la tuyauterie sont déjà en cours. La livraison du grand bassin en Inox a pris un peu de retard car seules deux usines en Europe sont capables de produire ce type de bassins et tout est retardé actuellement. Néanmoins, elle sera livrée cet été et les travaux d’installation devraient commencer en septembre. On espère donc une réouverture en janvier prochain.Bonne nouvelle cependant, même si l’Inox est à la hausse, le prix de notre grand bassin, réservé avant cette hausse, est garanti. Par contre, nous avons dû compter avec quelques suppléments après de mauvaises découvertes lors de l’enlèvement du liner."