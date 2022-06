Durbuy sera l’une des premières villes wallonnes connectées à la 5G (Vidéo)

Proximus: «Durbuy Vieille-Ville, laboratoire d’innovations»

Durbuy Vieille-Ville sera ainsi parmi les premières villes wallonnes à bénéficier de cette technologie.

"Le cœur de notre stratégie chez Proximus est de développer les technologies de demain que sont la 5G et la fibre optique pour le plus grand nombre, confie Guillaume Boutin, le CEO de Proximus. On va investir près de 7 milliards dans ces technologies. Concrètement à Durbuy, dans les prochaines semaines, la couverture en 2G/3G/4G sera renforcée dans et autour de la ville. Tout cela sera palpable d’ici la fin de l’été. Puis après, dès que cela sera réglementairement possible en Wallonie, Proximus y déploiera progressivement la 5G, qui permettra de promouvoir des expériences vraiment différentes en matière de tourisme, mais aussi de divertissement. Avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle qui bénéficieront aux visiteurs de Durbuy Vieille-Ville qui servira en quelque sorte de laboratoire d’innovations qui seront déployées ensuite à l’échelle du territoire wallon."

Plusieurs millions d’€ ont été et seront investis dans ce projet, mais ni Proximus ni Alychlo, la société d’investissement de Marc Coucke, n’ont souhaité donner de précisions chiffrées.

Des promenades virtuelles envisagées

L’ambition du partenariat annoncé ce jeudi est également de stimuler l’innovation dans l’entité luxembourgeoise, notamment dans le renforcement de l’expérience touristique. " Ce renforcement de la connectivité et de la sécurité est très important. Les exigences des visiteurs évoluent et il faut y être attentif, explique Marc Coucke, le président d’Alychlo et patron de la Petite Merveille, C’est un peu un pas vers le futur que nous effectuons, tout en gardant l’authenticité de Durbuy. Les gens viennent à Durbuy parce que c’est Durbuy et ça, ça ne changera jamais! Mais il faut évoluer avec son temps et pourvoir proposer des expériences innovantes."

Alors quelles pourraient être bientôt ces expériences innovantes? "Nous sommes actuellement en train d’y réfléchir. Dans notre parc d’aventure nature, Durbuy Adventure Valley, est exposé un véritable squelette de dinosaure, ce serait donc chouette, par exemple, de pouvoir proposer une promenade virtuelle au sein du parc pour y rencontrer des dinosaures de manière virtuelle. Pourquoi pas?"

Parmi les autres réflexions en cours, Bart Maerten, le collaborateur de Marc Coucke à la tête de la Petite Merveille, cite encore: "Dans le petit train touristique qui serpente aux quatre coins de la Vieille-Ville, on pourrait placer des écrans connectés qui permettraient aux visiteurs d’en savoir plus sur l’histoire de Durbuy" .

Parkings intelligents, tourisme d’affaires et espaces de coworking,…

Pour la Ville de Durbuy, ce partenariat est également vu comme une bonne nouvelle, comme le souligne le bourgmestre Philippe Bontemps: "Cette amélioration de la connectivité bénéficiera également à notre commune. C’est ainsi que le collège durbuysien a l’intention de faire de Durbuy une ville intelligente, une smart city à la pointe. Ne serait-ce qu’au niveau de la gestion intelligente des parkings pour lesquels nous sommes en train d’investir et allons encore monter en puissance dans les prochaines années pour faire en sorte que tous nos parkings soient interconnectés permettant à nos visiteurs de ne pas devoir tourner durant un quart d’heure pour trouver une place libre. Cette connectivité renforcée permettra également de renforcer le tourisme d’affaires. La pandémie récente a démontré que le télétravail allait devenir structurel. À ce titre, notre collège souhaite également développer des espaces de coworking. Mais l’attrait de tels espaces est également dépendant d’une bonne connectivité."