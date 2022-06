Un chèque du Lions pour la recherche en cancérologie

On connaît l’action menée depuis des décennies en faveur de la recherche en cancérologie par le Lions Club Haute Ardenne. Dernièrement, dans un établissement barvautois, les membres du club ont entendu une conférence intéressante donnée par l’actuel directeur de l’institut Christian de Duve, le professeur Benoît Van den Eynde. Elle avait pour thème « L’immunothérapie du cancer ». Après l’exposé, au nom de tous, le président Vincent Dumoulin a remis à l’orateur un chèque de 7 500 €, fruit des diverses activités menées par le club. Une somme appréciable quand on sait que beaucoup de choses ont été freinées par la pandémie que nous avons connue. Signalons que la prochaine activité, toujours avec le même objectif, sera l’organisation, le dimanche 12 juin, d’un rallye de belles et vieilles voitures dans une boucle de quelque 140 kilomètres, au départ de Biron (Érezée).