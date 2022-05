Durbuy: Le nouvel Espace Saint-Michel fait le bonheur de Villers-Sainte-Gertrude (Vidéo)

Un complexe attendu de longue date tant par les Villersois que par les pongistes du club de tennis de table local.

Démolition – reconstruction

Cette inauguration, en présence de nombreux villageois, marque donc la fin d’un projet de développement rural au long cours, comme l’a rappelé William Denis, l’un des membres de l’ASBL Présence qui assurera la gestion de la salle au quotidien. "Ce nouvel espace est construit en lui et salle du Cercle Saint-Michel qui était devenu trop vétuste et ne répondait plus aux normes, rappelle-t-il. La salle précédente datait de 1930 et avait été érigée sous l’impulsion de l’abbé Delhaye avec les villageois. Divers agrandissements s’y étaient greffés jusque dans les années 80. Mais à partir de la fin des années 90, le bâtiment commençait à devenir insalubre. Dès le début des années 2000, l’urgence était de mise d’autant plus que le club de tennis de table local, qui ne cessait de grandir, avait été obligé de se délocaliser à la salle de la Laiterie de Tohogne. Mais en 2017, notre projet dessiné par l’architecte Laloux a été voté par le conseil communal et l’adjudication aux différentes firmes Jonckeau, Collignon et Demoitié était approuvée par la tutelle début 2019. Et les travaux de démolition de l’ancienne salle ont pu alors débuter en août 2019. Et nous voilà aujourd’hui dans ce nouvel espace"

Au final, la démolition de l’ancienne salle et la construction de ce nouvel espace ont représenté un investissement global, après révisions, d’1599260 €, financés notamment via un subside de 902271 € dans le cadre du Plan communal de Développement rural (PCDR).

Salle de village et tennis de table

Ce nouvel Espace Saint-Michel sera géré par l’ASBL Présence. Il comprend au rez-de-chaussée une vaste salle destinée aux activités du village avec une verrière offrant une magnifique vue à 180° sur la vallée de l’Aisne.

Au niveau supérieur, le TTC Villers dispose à présent d’installations flambant neuves avec vestiaires et douches et une salle avec revêtement en Taraflex. L’été, la salle peut être modulée pour accueillir des mouvements de jeunesse.

Lors de cette inauguration animée par Stany Paquay, le bourgmestre Philippe Bontemps a rappelé toute l’importance des projets initiés dans le cadre du Développement rural. "Ces derniers émanent réellement de la volonté des citoyens. Il s’agit donc en quelque sorte de budgets participatifs. Ce nouvel Espace Saint-Michel s’inscrit dans une volonté de la Commune d’offrir à chaque entité un espace de rencontres et d’activités. Restera encore Izier, dont les travaux commenceront bientôt et deux autres projets à Aisne et à Borlon. Ce dernier projet bénéficiera également aux habitants de Bende et Jenneret après la disparition de leur salle lors d’un incendie" , a conclu le bourgmestre.