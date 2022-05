Victime des inondations, il perd son mobilhome dans un incendie à Barvaux

Un sinistre total d’autant plus regrettable que le camping-car était occupé par Alphonse Rousseau, déjà victime des inondations en 2021. L’homme était en train de bricoler dans son mobilhome quand la bombe a fait « Pfiou ». Tout de suite après le feu s’est déclaré dans la cabine. « Surtout dites-leur de faire attention en manipulant la mousse polyuréthane! » , prévient Alphonse Rousseau. Du mobilhome il ne reste rien et Alphonse ne sait pas encore trop où il trouvera à se loger. Heureusement, les occupants ont pu sortir à temps et le feu ne s’est pas propagé aux véhicules voisins.