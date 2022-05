Clap de fin pour le 8e Symposium de sculpture de Durbuy

Une édition placée sur le thème de la nature et des animaux de nos Ardennes. Jean-Claude Servais parrain de l’édition et empêché à l’inauguration, découvrait enfin, avec beaucoup de plaisirs les œuvres réalisées: "Le thème 2022 me parle particulièrement, à moi qui suis attaché à l’Ardenne et sa nature. J’ai pu échanger avec certains sculpteurs et c’est toujours très riche". Des rencontres, des échanges et une ambiance conviviale qui sont soulignés par tous. Avec les nombreux visiteurs mais aussi bien entendu entre les sculpteurs et ce n’est pas sans un pincement au cœur, qu’on voit arriver la fin des deux semaines. Un point fort aura été le départ d’Igor (Ukraine), vendredi. Ce dernier s’envolant pour un autre symposium à la Bresse. Pablo Docquier souligne d’ailleurs: "Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur sa participation. Je suis impressionné par son courage, qu’il ait pu se libérer l’esprit, quitter sa famille pour se mettre au service de la culture. Malgré le sacrifice, il est resté jusqu’au bout".