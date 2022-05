Durbuy : Un Symposium aux couleurs de l'Ukraine a débuté à Barvaux

À quelques pas d’eux, William Livermore, responsable logistique, veille à ce que ces artistes ne manquent de rien.

Un sculpteur retient particulièrement l’attention. C’est Igor Tkachivskyi. Il vient d’Ukraine. C’est une première pour lui à Durbuy et c’est presque une prouesse vu la situation. Il lui aura fallu deux jours de route et une journée entière à patienter à la frontière. Comme il a réussi, il se dit qu’il répondra dans la foulée aux 8 autres invitations reçues ailleurs sur la planète. Il a la gorge nouée quand il confirme être venu seul: "Amener ma famille était trop compliqué mais j’ai besoin d’être occupé, pour moi, c’est du travail et je ne peux pas m’en priver par les temps qui courent". Pour représenter l’Ardenne, il a choisi un cheval de trait, pour sa force. Le thème de cette édition est en effet "Les animaux de nos forêts".

Il n’est pas le seul à avoir choisi un équidé. Henry Hardy a jeté son dévolu sur un âne.

Âne, hibou, papillon, ours,..

Un âne de course monté par 3 personnages qui, à l’instar des singes bien connus, se cachent les yeux, la bouche, les oreilles: "C’est tout un symbole. L’âne fonce dans le mur et ses cavaliers ne veulent rien savoir, à l’image de la situation mondiale actuelle et en hommage à mon voisin ukrainien. C’est un autoportrait parce que je suis aussi un âne par moments". À 73 ans ce sculpteur originaire d’Eben Emael, forgeur, menuisier, charpentier, compagnon de France, en a encore sous le pied et ne manque pas d’humour.

Son voisin Marcel Paul, alias Marpa, vient de Port Grimaud. Il a décidé de détourner son idée initiale. Son hibou ne restera pas stoïque et figé les ailes le long du corps: "C’est un animal emblématique qui avait disparu, il portait malheur, on le clouait sur les portes mais il est de retour. Il se voilera la face, honteux de voir la situation dans le monde".

Freddy Cappon a choisi de sculpter un papillon qui décolle d’un champignon, un peu de poésie dans ce monde de brute. Pour ce septuagénaire, originaire de Dixmude et autodidacte, la sculpture est une souffrance mais la passion encore plus forte.

Christophe Bourdinaud, franco-suisse de l’étape, a quant à lui été chercher un ours, mais n’importe lequel. Celui de la grotte de Goyet. Il souligne les liens qui se tissent dans ce symposium, entre les hommes et les femmes, unis par une même passion. Il est heureux que son œuvre lui survive pour les 1500 années à venir. Même discours de Gilles Vitaloni, heureux de savoir qu’il laissera une trace. Son œuvre à lui symbolise l’union de l’Homme et de l’animal dans le travail. Ici une ensemenceuse et un cheval, fiers de façonner et d’enrichir le paysage avec le fruit de leur labeur.

Caroline Ruizeveld, des Pays-Bas, avait, quant à elle, envie de sculpter un petit oiseau, un peu méconnu, le cincle plongeur, très présent le long des rivières ardennaises.

Enfin Fabrice Bellery, benjamin de la course, est tailleur de pierre et sculpteur, mais pas que. Il chante aussi, du reggae, met de l’ambiance sur le chantier, dessine et a pour projet de créer un parc à Courtis (Andenne) où il exposera une dizaine d’œuvres personnelles. Pour sa 6eparticipation, il réalise un King, un sanglier un peu manga.

À découvrir au Juliénas jusqu’au 22 mai

Tous sont en tout cas très heureux d’être là et n’attendent que les visiteurs curieux pour échanger et partager un peu de leur passion, jusqu’au 22 mai.

Informations: symposium@durbuy.be