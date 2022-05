Durbuy: une convention entre le centre culturel et la Commune décortiquée en direct au conseil communal

Reporter le point?

Dans un premier temps, la conseillère Laurence le Bussy (min. – CommUne Passion) souhaite faire reporter ce point. Elle s’explique: "Cette convention n’a pas été validée par le Conseil d’administration du centre culturel. Il y en a un bientôt. Ce n’est pas correct que l’organe du centre culturel ne valide pas les choses. Cela me gêne de passer outre cet organe décisionnel".

Un peu plus tard, le conseiller de la majorité, Josy Marot émet en substance la même remarque.

Éric Jurdant (min. – Écolo), pour sa part, note que le dossier "n’est pas prêt pour passer au conseil. C’est un problème". Direct du bourgmestre Philippe Bontemps: "Il y a toujours un problème avec toi Éric."

Urgence

Sur le fond de cette convention et ne voulant pas du report, le mayeur avance deux arguments: "Le centre culturel a proposé la convention", dit-il, soulignant que plusieurs interlocuteurs, autant au centre culturel qu’à la Commune y ont apporté leurs commentaires.

Ensuite, pour le Premier Durbuysien, il y a une certaine urgence. Cette convention est en effet indispensable pour demander des subsides dans le cadre du système de purification de l’air installé dans la salle. Et là des délais se doivent d’être respectés. La convention sera décortiquée, analysée, complétée et ou amputée de certains points. La conseillère Laurence Le Bussy y allant d’une analyse en profondeur. S’étonnant qu’une série de travaux soient maintenant à charge du centre culturel, elle regrette: "On impose certains entretiens. Or, le centre culturel n’a pas d’ouvriers. Des entreprises extérieures seront nécessaires".

L’échevin de la Culture Pablo Docquier se veut, sur ce point, rassurant: "La Commune ne laissera pas tomber le centre culturel" , dit-il.

Le mayeur va un pas plus loin en expliquant que ces types de frais seraient intégralement pris en charge par la Commune. Ce qui sera acté dans la convention. Unanimité de mise.