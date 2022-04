Or, le week-end des Fêtes du beaujolais est sacré pour tout Bomalois qui se respecte. "La dernière édition s’était déroulée en 2019, où l’on avait fêté les 50 ans du jumelage. On a vraiment hâte de pouvoir organiser à nouveau ce grand moment de l’année bomaloise que constituent ces Fêtes du beaujolais" , se réjouit Baudouin Reumont, le président du syndicat d’initiative de Bomal. Les jumeaux de Fleurie et les viticulteurs de la région beaujolaise attendent, eux aussi, ce rendez-vous convivial et festif avec impatience."

Mais aussi et surtout de pouvoir goûter à nouveau aux dix crus du Beaujolais: Fleurie évidemment, Morgon, Chiroubles, Juliénas, Moulin-à-vent, Chénas, Brouilly, Côtes de Brouilly, Saint-Amour et Régnié.

Les viticulteurs s’apprêtent une nouvelle fois à venir faire déguster leurs meilleurs vins. Ils ne devraient pas être dépaysés. Depuis de nombreuses années, les Bomalois ont transformé le hall du Sassin en véritable réplique du village jumeau de Fleurie, dans lequel surplombe la chapelle de la Madonne.

Certains jumeaux français devraient également, comme à l’habitude, faire le déplacement pour ce rendez-vous de l’amitié et loger chez leurs amis bomalois.

Du rock et des bons crus

Les festivités ouvriront au Sassin le vendredi 29 avril dès 20h, avec au programme de premières dégustations qui seront agrémentées de rock, soul, blues. Avec des reprises bien senties des Beatles, Clapton, Muse ou encore Green Day, cela devrait déménager d’entrée. En fin de soirée, DJ Dom emmènera tout le monde au bout de la nuit.

Le samedi 30 avril , le Sassin ouvrira ses portes dès 10h pour les dégustations. Les amis français seront accueillis officiellement à 14h. Moment où la confrérie locale des Fervents du beaujolais procédera comme à l’habitude à une série d’intronisations qui mettront à l’honneur des personnalités tant belges que françaises. Le grand taste-vin devrait chauffer. L’harmonie locale sera également de la partie.

De 15h à 18h, l’illustratrice locale Delfine viendra dédicacer son album jeunesse Lia et Renardo qui vient de paraître aux éditions Memory.

La 1rebalade des Crus

Le dimanche 1er mai , les dégustations seront bien entendu toujours au programme mais on y ajoutera cette année une nouveauté avec, dès 10h, la première balade des Crus. "Il s’agira d’une balade d’environ une heure et demie jalonnée d’étapes lors desquelles on pourra déguster neuf des dix crus du beaujolais. Le dernier cru, celui de Fleurie avec qui nous sommes jumelées, sera dégusté au retour de la balade au Sassin", précise Baudouin Reumont. PAF: 5 € avec verre de dégustation offert.

Dans l’après-midi, les fiers moussaillons de Try-Potes feront tanguer les dégustateurs de leurs airs marins.

Syndicat d’initiative de Bomal: 086/21 24 84 ou la page Facebook du Syndicat.