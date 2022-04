L’idée du répit en gîtes est née il y a déjà plusieurs années mais elle n’avait pas encore réellement décollé jusqu’à aujourd’hui.

" Le Covid a retardé de manière importante la mise en place des différentes actions. Le public visé, déjà très fragilisé, s’est replié sur lui-même. Du groupe constitué par la Plateforme Alzheimer, quatre couples ont perdu leur conjoint ", souligne Carine Binet, du service provincial du tourisme.

Une première rencontre entre le service provincial du tourisme et la Plateforme Alzheimer a eu lieu en 2021.

" La Plateforme nous a approchés pour l’aider à trouver des propriétaires intéressés par la dynamique. Nous avons pu rassembler une petite vingtaine de prestataires qui ont une labellisation d’accessibilité et une sensibilité au problème. Deux demi-journées de sensibilisation à la maladie ont été organisées, une dans le nord et une dans le sud, animées par la coordinatrice Katty Clarenne ainsi qu’une bénévole ambassadrice ", poursuit Carine Binet.

Une véritable famille

Le premier test a été organisé du 12 au 14 avril au gîte Les 6 Bonniers à Herbet. Pour ce premier test, il y avait principalement des couples d’aidants et un seul couple aidante/aidé, ce qui a permis à l’aidante d’aller notamment au restaurant avec le groupe, faire des activités et visiter Durbuy avec son mari atteint d’Alzheimer, ce qui aurait été impossible seule avec lui.

" Ces répits en gîtes offrent plus de facilités au niveau des horaires, des prises de repas et des activités. Ils permettent aux aidants de tisser des liens, d’être en confiance. Ils forment une véritable famille et c’est vraiment le sentiment que vous avez quand vous arrivez au gîte. "

Art-thérapie et psycho-éducation

Ce premier test proposait deux encadrements importants. " Il y a tout d’abord l’art-thérapie, qui est l’idée de permettre à des personnes qui ont des difficultés à s’exprimer ou qui ne s’expriment plus du tout, de réexprimer des choses à travers l’art. Ensuite, il y a la psycho-éducation, qui consiste à aider et éduquer l’accompagnant pour qu’il ait la pleine connaissance de la maladie mais qu’il ait aussi les bons réflexes d’encadrement de son patient ", détaille Daniel Ledent, ancien président de la Fondation, aujourd’hui remplacé à ce poste par Jean-Pierre Benhamon, que l’on peut considérer comme un expert de la maladie d’Alzheimer.

Au 16 mars dernier, on comptait 18 gîtes partenaires.

Une formule aidant/aidé sera organisée à l’automne prochain.