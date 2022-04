Durbuy : un changement dans la provenance de l’eau fait débat

Retour à la maison communale, ce lundi, pour les mandataires durbuysiens. Comme ce fut le cas lors du dernier conseil, la décision de la SWDE de ne plus approvisionner une partie de la commune avec l’eau du barrage de Nisramont, mais bien avec celle du Néblon a été largement commentée en fin de séance. Laurence le Bussy (CommUne Passion, min.) souligne qu’elle a été interpellée par des habitants au sujet de la dureté de l’eau:"Les machines s’encrassent plus, il y a une consommation supplémentaire et le risque de panne est là".