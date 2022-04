Marche-Barvaux: Quatre professeurs de Clairval en quête de «Vérité» sur les planches

C’est donc à une véritable mécanique de justesse et de précision que vont s’attaquer les quatre professeurs barvautois, dont trois ont déjà foulé les planches de la région."Jouer cette pièce, c’est un peu joindre l’utile à l’agréable, confie Charles Gérard à l’initiative du projet.Je voue une véritable passion au théâtre. Je me suis produit dans quelques pièces, dans des cabarets,… J’avais vraiment l’envie de monter un projet et j’ai décidé d’emmener quelques collègues avec mois dans cette aventure. M’ont donc rejoint Laurence Jamagne, qui a déjà joué avec la troupe d’Oppagne et Pascal Braibant qui joue avec la troupe des Hanteux à Grandhan. Pour Coralie Simek, il s’agira par contre d’une première sur scène. Nous répétons depuis le mois de septembre."

Une comédie jouée à sept reprises à Marche et Barvaux

Notons que les quatre professeurs joueront à sept reprises au profit de l’ACIS Clairval, pour l’organisation de projets extrascolaire tels que classes de dépaysement ou camps d’internat,…

Quant à la pièce, il s’agit d’une comédie en deux actes."La vérité? Des avantages de la taire aux inconvénients de la dire… Tel pourrait être le résumé de la pièce", poursuit Charles Gérard.

L’histoire:"Michel préconise le mensonge pour éviter de dire la vérité. Le paradoxe est qu’il ne supporte pas qu’on lui cache la vérité! Personnage égocentrique, quelque peu pathétique, il emmène dans ce tourbillon de mensonges sa maîtresse Alice, son ami Paul et sa femme Laurence."

Quiproquos en perspective donc que l’on pourra apprécier à les vendredi 15 et samedi 16 avril à 20h, ainsi que les jeudi 5 et vendredi 6 mai, à 20h, à la salle Mathieu de Geer à Barvaux. Et à la salle le Studio à Marche les vendredi 22 et samedi 23 avril et le samedi 14 mai, toujours à 20h. PAF: 15 €.

Réservations: 084/32 73 86 ou mcfa.be pour Marche et 086/21 98 71 ou ccdurbuy.be pour Barvaux.