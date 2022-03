Bomal: Le Durbuy Rock Festival rugit depuis 25 ans

Qui eut cru en effet que nous serions encore présents? Qui l’eut cru quand, en 1997, le jeune animateur-directeur du centre culturel de Durbuy que je fus lança l’idée d’un festival musical pour les jeunes, organisé par les jeunes, à savoir le club des jeunes de Barvaux et ceux de Bomal puis l’ASBL "Hard’Aisne Rock". Ensuite, après deux ans d’existence, nous avons reçu en 1999 et 2000 le coup de pouce d’un certain Carlo Di Antonio, à l’époque organisateur du festival de Dour. Nous nous sommes alors spécialisés en metal/hardcore… Un autre moment charnière du festival fut le passage aux deux scènes, puis à deux jours. On a grandi, lentement mais sûrement…

Au point aujourd’hui d’être devenu l’un des plus anciens festivals de la province de Luxembourg…

Nous sommes en effet festival le plus anciens de la province pour ce qui concerne les musiques actuelles. Et l’une des valeurs sûres des festivals de métal en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce n’est parfois pas une sinécure d’organiser festival tel que le nôtre car la concurrence est rude avec les festivals mastodontes que sont devenus les Graspop et Alcatraz chez nous en Belgique, ou le HellFest en France, qui proposent des affiches énormes. J’ai coutume de dire que nous sommes le plus grand des petits festivals. Et puis, c’est toujours une petite fierté de voir le nom de Durbuy sur les t-shirts de tournée de certains de groupe au milieu de grandes villes comme Paris, Amsterdam, Londres,…

Durant ce quart de siècle, le festival a pourtant vu défiler bon nombre de groupes parmi ce qui se fait de mieux sur la scène métal?

Nous avons en effet pu accueillir de supers groupes qui n’étaient pas encore inabordables à l’époque: Gojira, Epica à deux reprises, Powerwolf… Nous avons aussi accueilli à l’époque les fleurons de la scène néo-metal française (Watcha, Pleymo, Mass Hysteria). Depuis, on a entamé un virage vers le metal et toutes ses chapelles, avec notamment: Paradise Lost, Cradle of Filth, Arch Enemy, Korpiklaani et Alestorm, Eluveitie.

Quels sont pour vous les meilleurs groupes à être passés par Bomal?

Je dirais Arch Enemy, Gojira, Cradle of filth qui à l’époque était au summum,..

Quel est le groupe que vous rêvez accueillir?

Les Brésiliens de Sepultura que l’on a pourtant déjà failli avoir à l’affiche. Malheureusement, les astres ne se sont pas encore alignés. Cela dépend souvent des opportunités en fonction des tournées des différents groupes.

Après 25 ans, vous devez avoir une foule d’anecdotes à raconter…

Je pourrais vous parler de l’édition organisée en 2000 à Barvaux où le chapiteau s’était envolé la veille du festival à cause d’une tempête ou du stress rencontré lors du concert d’Alestorm en 2018 où le public était littéralement déchaîné…

Quelle fut pour vous la meilleure édition?

L’édition de l’an dernier était vraiment incroyable. Elle marquait pour beaucoup les retrouvailles avec l’ambiance des concerts. Et, avec toute notre équipe composée d’une centaine de bénévoles (Syndicat d’initiative de Bomal,…), nous accordons une grande importance à garder cette ambiance familiale et conviviale.

Parlez-nous un peu de l’affiche de cette année…

Pour cette édition anniversaire, nous accueillerons quelques vieux habitués qui ont déjà fait leurs preuves: parmi lesquels Caliban, Skindred, Septic Flesh, Do Or Die, Ensiferum; une bonne dose de metalcore et de fusion le vendredi et du death/black/folk le samedi avec des groupes très expérimentés comme Dark Tranquillity ou Asphyx.

Les Irlandais de Primordial se produiront le samedi 9 avril. ©– ÉdA

Réservations et informations: www.durbuyrock.be et www.facebook.com/durbuyrock