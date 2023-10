Le scénario d’une liste unique n’est pas complètement inimaginable à Daverdisse

On pourrait aussi se demander ce que feront ses colistiers, le premier échevin Jean-Claude Vincent et la présidente de CPAS Marie-Noëlle Nicolas. Qui tout comme Maxime Léonet sont élus au conseil communal depuis 2006, d’abord pour une mandature dans l’opposition puis dans l’équipe à la tête de la Commune depuis 2012. Pas plus réponse de leur côté. Tout comme des autres membres de la majorité "Pour !".

Luc Daron devrait cette fois se retirer

Et en face, du côté de la minorité, il y a comme un air de déjà-vu. Comme en 2018, l’inconnue est totale par rapport à qui se présenterait.

Lors du précédent scrutin, la minorité sortante, n’avait plus déposé de liste. Luc Daron, ancien compagnon de route de la majorité, mais qui avait ensuite siégé comme indépendant, avait néanmoins monté une nouvelle liste baptisée Comm’une Action avec des candidats sans expérience de conseiller. Mais sans prendre la tête de cette nouvelle formation. Il n’avait pas été élu directement en octobre 2018.

Mais il s’est finalement retrouvé appelé à siéger à nouveau au conseil communal quelques mois à peine après le début de législature. Car la tête de liste, Olivier Guichard, a rapidement jeté le gant.

"J’étais à la base de la liste, mais il avait été convenu que je n’en prenne pas la tête, rappelle Luc Daron. Par la force des choses, je suis redevenu conseiller communal." Et il confie désormais qu’il ne sera vraisemblablement plus candidat en 2024.

Fin de mandature bancale pour la minorité

Particularité de la minorité réduite à 2 sièges sur 9, le second siège qui lui est dévolu s’est avéré "mobile". Élue directe, Anne De Vlaminck s’est retirée, pour raisons de santé, en cours de législature. Lise Johnson, qui avait repris le mandat, vient de démissionner pour raisons familiales.

Si bien qu’un nouveau suppléant va être appelé à son tour pour ce 3e changement pour finir la mandature. Une nouvelle personne qui doit encore être désignée alors qu’elle ne s’attendait peut-être pas à devoir un jour "monter" au conseil communal cinq ans après avoir figuré sur une liste

La seconde liste serait forcément nouvelle

Suite à ces différents épisodes, la possibilité d’une liste unique, a priori portée par la majorité sortante reste un scénario de l’ordre du possible. Un cas de figure inédit à Daverdisse, où malgré le fait qu’il s’agisse d’une petite commune, les précédents scrutins ont vu plusieurs listes s’affronter.

À moins que pour contrer ce scénario, une nouvelle liste sorte du bois, comme en 2018, pour faire face à celle de la majorité sortante