Au fil de l'eau I Porcheresse: une "machine à élever les eaux" comme à Versailles

L’endroit situé à l’écart du village, entre forêt et champs, a été appelé la "Tannerie", car au temps jadis plusieurs corps de métier y exerçaient leurs activités. Sur quelques kilomètres, on retrouvait aussi plusieurs moulins le long de l’Almache.

L’eau potable descendait d’une source en amont

Et cet affluent de La Lesse a aussi permis le fonctionnement de la pompe à eau. Une machine qui ne pompait pas réellement l’eau mais l’élevait, grâce à une canalisation souterraine, vers un réservoir situé à l’entrée du village de Porcheresse afin de l’alimenter en eau potable. Cette "machine à élever les eaux" a été en activité de 1870 à 1952.

"Le système reposait sur un barrage situé vers Graide et un canal de quelques centaines de mètres afin de dévier l’eau de l’Almache vers la pompe à eau pour faire tourner une roue", explique Roland Incoul, guide au Musée du Sabot de Porcheresse, et par extension guide de la pompe à eau.

Un second "circuit" amenait l’eau potable au départ d’une source en amont, près du lieu-dit Le Grainchy, pour la redescendre vers la pompe à eau.

Ce système ingénieux, basé sur l’utilisation de quatre pistons, permettait d’acheminer l’eau potable vers Porcheresse pourtant situé 47 mètres plus haut.

Un procédé qui avait tapé dans l’œil de Louis XIV

Si cette pompe a été mise en activité au XIXe siècle à Porcheresse, le principe est un héritage d’un procédé beaucoup plus ancien que l’on doit au mécanicien liégeois Rennequin Sualem qui a, lui, vécu au XVIIe siècle.

"Il avait mis au point une machine pour élever les eaux dans le domaine du château de Modave, rappelle Roland Incoul. Le procédé était à ce point élaboré que Louis XIV en a entendu parler et s’est montré très intéressé. Si bien que cette machine, inventée par un Belge, a été adaptée pour relever des eaux de la Seine jusqu’au château de Versailles. Le principe de base, beaucoup plus ancien, a été repris pour faire fonctionner la pompe à eau de Porcheresse."

Le petit village ardennais n’était pas la cour du Roi-Soleil, mais a néanmoins bénéficié d’un procédé pour le moins inédit permettant d’alimenter les habitants en eau courante.

"On peut penser que la mise en service de la pompe à eau est liée à l’activité d’extraction de fer qui était importante au XIXe siècle à Porcheresse, poursuit le guide. L es ingénieurs avaient besoin d’eau potable."

Un nouveau réservoir avait pris le relais

La pompe à eau a cessé d’être utilisée en 1952, année de la mise en service d’un réservoir sur les hauteurs de Porcheresse (toujours utilisé… et désormais entretenu par les services de la Société wallonne des eaux.). En bord d’Almache, même si la pompe à eau, n’étant plus en état de fonctionnement, et le bâtiment l’abritant sont marqués par le temps qui passe, la machine reste un héritage du patrimoine.

Des visites de la pompe à eau, pouvant être combinées à celle du Musée du sabot de Porcheresse, sont possibles sur demande. Infos: Syndicat d’initiative de Daverdisse – 0474 42 83 05 ou site internet du Musée du Sabot: museedusabot.jimdofree.com