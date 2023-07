Cœur de village: Daverdisse et Meix finalement retenues

En décembre dernier, le cabinet du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon dévoilait la liste de 78 communes retenues dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de Village" ouvert aux communes de moins de 12 000 habitants, visant à soutenir l’aménagement d’espaces publics ou à y renforcer la sécurité et l’accessibilité. Mais il y aura finalement trois communes de plus dont les projets seront retenus dans la liste. Dont deux communes de la province de Luxembourg, à savoir Daverdisse et Meix-devant-Virton. En plus de Celles en Hainaut. Ces trois communes bénéficient, en quelque sorte, d’un rattrapage. En effet, le cabinet du ministre Collignon a annoncé, ce mardi, que le gouvernement wallon avait décidé d’approuver après analyse par l’administration, ces trois nouveaux projets. En tout, 262 552,13 euros sont octroyés à la commune de Meix-devant-Virton pour l’aménagement d’une partie de la place du Tilleul du village de Gérouville.