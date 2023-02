Les sapins de Noël invendus finissent aussi au grand feu

Ces arbres permettront d’alimenter prochainement le bûcher du grand feu, annonçant traditionnellement la fin d’hiver, qui se prépare tout doucement juste à côté.

La situation, telle qu’on a pu le remarquer notamment du côté de Daverdisse ou Bièvre, pourrait étonner.

Car souvent, les comités de village ou de la jeunesse font le tour des maisons, une fois les fêtes passées, pour ramasser les sapins défraîchis laissés sur le trottoir par les habitants. Des sapins finissant au grand feu.

Mais ces comités se fournissent aussi gratuitement auprès des producteurs de sapins eux-mêmes qui peuvent évacuer le sorte leurs invendus. Des sapins qui, pour être brûlés, devront alors bien entendu être sortis des filets en plastique.

"Une opération win-win"

"Cela n’est pas de nouveau, cela a quasi toujours existé et c’est un arrangement win-win dans lequel chacun s’y retrouve car nous les donnons, répond Jonathan Rigaux, producteur de sapins à Neufchâteau dont les invendus se retrouvent près de grands feux ; et par ailleurs président de l’Union Ardennaise des Pépiniéristes (UAP) regroupant les professionnels du secteur. Mais cette année, en effet, on pourrait s’étonner du nombre de sapins car ils sont toujours sur des palettes. Alors que s’ils se retrouvaient dans la masse, on ne les distinguerait pas des autres."

Un nombre plus important qui s’explique selon le président de l’UAP, par des ventes moins importantes pour les fêtes 2022.

"Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons une réunion entre producteurs européens et le constat est le même en Belgique, en France, en Allemagne ou au Danemark, indique Jonathan Rigaux. On constate une baisse des ventes en Europe de 10 à 15% par rapport à 2021. Le contexte de crise avec des factures d’énergie qui explosent et même le prix de biens de première nécessité amènent le consommateur à des choix. Et la dépense pour un sapin de Noël n’était pas forcément une priorité dans ce contexte incertain."

Le carnet de commandes rempli bien avant les fêtes

En bout de course, les producteurs se retrouvent donc avec des sapins sous les bras ou doivent même parfois rapatrier les invendus, y compris de l’étranger.

Jonathan Rigaux, par exemple, est bien implanté en France où il a des accords commerciaux avec des chaînes de supermarché.

"Il ne faut pas oublier que les carnets de commandes avec la grande distribution pour les fêtes sont bouclés dès février-mars, précise-t-il. Impossible de prédire toutes les situations. La crise ukrainienne avec ses conséquences était encore une inconnue l’an dernier. En parallèle, lorsque l’on plante un sapin, il sera récolté 8 ans plus tard. Nous devons avoir une rotation et des éclaircies dans les cultures. Don il faut couper."

Mais voir des sapins conditionnés pour être commercialisés finir directement au bûcher, sans avoir été ornés de la moindre boule de Noël, pourrait être vu comme du gaspillage.

"Le gaspillage, c’est produire quelque chose qui va d’office être jeté, réagit le président de l’UAP. Dans le cas des sapins, il vaut aussi en avoir un peu plus pour pouvoir répondre à la demande. Produire bien, c’est aussi produire trop. Donc il n’agit pas de gaspillage"

Les producteurs broient aussi leurs invendus

Les producteurs eux-mêmes procèdent au broyage des sapins qui, réduits, sont réutilisés en pépinières.

"Dans le cas de mon entreprise, nous savons ce dont nous avons besoin et le reste est donné, poursuit Jonathan Rigaux. Habituellement nous restons environ avec 1500 arbres. Cette année, le nombre est de 8 000 vu le contexte. Quand nous broyons des arbres en mars, c’est moins visible qu’en les laissant près des grands feux mais le résultat est le même. Je rappelle aussi que le sapin de Noël est un produit noble car 80% sont valorisés ou recyclés."

Le président de l’UAP dit encore que les professionnels, s’ils enregistrent des baisses, pourront les supporter vu les résultats des autres années.