Province de Luxembourg : les bornes de recharge pour véhicules électriques vont pousser dans les communes

Et au mois de mars, deux bornes de recharge pour voitures devraient à leur tour être mises en place ; l’une à Daverdisse et l’autre à Haut-Fays. Les bornes pour vélo seront bientôt activées.

La commune de Daverdisse sera alors l’une des premières de la province de Luxembourg à voir son projet d’installation de bornes sur le domaine public, avec l’assistance de l’intercommunale Idelux Projets Public, être concrétisé.

Un appui auprès des communes à la fois pour acquérir des bornes auprès de la société Equans via la centrale d’achats Idelux mais aussi pour répondre à l’appel à projets Pollec 2020 (Politique locale Énergie Climat).

Des initiatives publiques complétant d’autres

Pour la commune de Daverdisse, le montant du marché a été estimé à 145 525 € pour la fourniture, le placement et la gestion des bornes, mais avec une proportion de 50 000 € subsidiée via Pollec.

"Ce montant est important mais le projet consiste aussi en une mise à niveau du réseau avec des aménagements" indique le bourgmestre de Daverdisse, Maxime Léonet.

En l’état actuel, 77 dispositifs ont déjà été commandés par les communes (certaines via un GAL – groupe d’action locale) en province de Luxembourg.

Les bornes sont de trois types: 2X22 kW pour voiture, 50 kW pour voiture (borne rapide) et bornes pour vélos

Mais le nombre de bornes, dont la majorité pour vélos, tel que repris sur notre carte, concerne donc les bornes commandées via la centrale d’achat Idelux et qui seront progressivement installées sur le domaine public.

D’autres bornes sont déjà installées, y compris en étant gérée par le privé (ex: à côté d’une station-service, sur les parkings de magasins,…).

Des initiatives communales existant déjà ou qui doivent encore être reprises dans le comptage de la centrale ne sont pas encore mentionnées.

Pour être complet, un appel à candidatures a aussi été lancé par le gouvernement wallon en vue de doter le territoire de la Wallonie de 4000 bornes dans les prochaines années.

Les initiatives communales s’inscrivent donc une stratégie globale.

Gratuit pour les vélos

En ce qui concerne, les bornes pour vélos, la commune de Daverdisse a fait le choix d’offrir la gratuité de fourniture de l’énergie notamment pour favoriser la mobilité lente. Un choix que devraient poser beaucoup de communes

L’utilisation de bornes pour recharge pour voitures sera, lui, payant.

Les communes n’ont cependant pas vocation à se transformer en fournisseur d’énergie.

Si les communes resteront responsables des bornes, l’entreprise Equans s’occupera de la facturation.

Dans un but d’uniformisation, l’utilisation des bornes sera possible via une carte de recharge "multiréseau", que connaissent déjà les utilisateurs de véhicules électriques, ou par un moyen de paiement, via par exemple un OR code, pour un usage plus occasionnel.