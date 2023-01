Daverdisse : le réseau points-nœuds commence à fleurir

L’ensemble du territoire provincial devrait, en effet, bientôt être couvert par une signalétique points-nœuds.

En ce mois de janvier, le balisage est en cours sur les communes de Daverdisse, Libin, Tellin et Wellin où des panneaux vert et blanc avec un numéro ont été plantés en bord de route. L’initiative est portée par la province de Luxembourg et les acteurs locaux du tourisme.

Le principe des routes cyclables points-nœuds repose sur une succession de numéros pour composer son propre itinéraire à la carte. À l’approche d’un carrefour, le balisage renseigne la direction à prendre en fonction du numéro choisi ou les intersections possibles.

Contrairement au réseau RAVeL, par exemple, les points-nœuds n’empruntent pas uniquement des sites propres mais aussi des routes ou des chemins forestiers et agricoles.

Près de 2 400 km d’itinéraires à combiner

Le réseau points-nœuds couvre déjà depuis plusieurs années les territoires du Pays de Famenne et du Parc naturel des Deux Ourthes, avec respectivement 250 et 430 kilomètres d’itinéraires balisées. Lorsque l’ensemble du territoire de la province de Luxembourg sera balisé, près de 2 400 km d’itinéraires cyclables pourront être combinés.

"Cela représentera 530 points-nœuds et 12 000 panneaux, explique Gilles Bissot coordinateur du réseau points-nœuds au niveau de la province de Luxembourg. Les communes d’Érezée, Manhay, Rendeux et Vielsalm ont aussi déjà été balisées avec des connexions vers la province de Liège."

La signalétique fait donc son apparition, pour le moment, dans des communes de la Haute-Lesse avec là des liaisons possibles vers l’Ardenne namuroise où des panneaux sont aussi installés.

"Le réseau points-nœuds de la province de Luxembourg pourra être intégré à terme dans des planificateurs en ligne ou sur des applications mobiles afin de pouvoir composer les itinéraires, indique Gilles Bissot. Des cartes pourraient également être éditées."

Chaque panneau, en plus de renseigner le ou les numéros points-nœuds, est doté d’un QR code afin de pouvoir signaler facilement un problème comme une balise manquante, un panneau endommagé ou une mauvaise indication.

Un aperçu du réseau en cours d’élaboration est déjà consultable sur le site de la province à l’adresse: www.province.luxembourg.be/se-cultiver-se-divertir/reseau-cyclable-points-noeuds