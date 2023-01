La directrice du centre PMS de Marloie se présente au poste de police de Marche et fait part des confidences recueillies auprès d’une adolescente de 17 ans, élève à l’école d’enseignement spécialisé de Marloie. La jeune fille dit avoir été victime d’abus sexuels de la part de son père biologique depuis qu’elle a 10 ans. Ce dernier n’est pas son père légal, mais elle vit avec lui dans la commune de Daverdisse.

La substitut du procureur du roi, Anne-Sophie Guilmot, parle de faits d’ "une horreur absolue, avec un père qui a pratiqué l’inceste et a violé à plusieurs reprises sa fille. Ce monsieur, comble de la perversité, filmait les scènes qu’il imposait à sa fille. On a retrouvé 29 photos et 3 vidéos de sa fille nue ainsi que des photos d’autres jeunes filles nues." La violence a aussi été exercée à l’égard de la victime puisque celle-ci a subi des menaces, mais aussi des morsures aux seins et aux cuisses.

Jeune fille vulnérable

"Il a utilisé de multiples objets pour des pénétrations vaginales, pas seulement des sextoys, mais aussi une brosse à cheveux, les doigts, et il l’a contrainte à des fellations", dit encore la représentante du parquet qui parle d’"une jeune fille vulnérable, n’ayant pas eu d’éducation à la sexualité encadrée depuis son enfance, ne sachant pas vraiment ce qui est permis et ce qui ne l’est pas", a ajouté Anne-Sophie Guilmot.

Un total de 9 années de prison a été requis contre le père biologique. Le problème est que celui-ci a brillé par son absence à l’audience et n’a donc pas pu se défendre ou être représenté.

Ce jeudi, la juge Carine Thomas l’a condamné à 7 ans de prison et à l’interdiction de ses droits civils pendant 10 ans. Son arrestation immédiate a été décidée, à la demande du parquet.