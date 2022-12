Daverdisse : faute de minorité, l’ordre du jour épuisé en… 42 secondes

"Nous avons décidé proposer les points directement au vote. Nous avons très bien fait notre boulot et c’est malheureux pour l’administration, qui a aussi bien travaillé, de constater une forme de manque d’intérêt." En entamant l’ordre du jour avec les points soumis au vote lors du conseil communal de Daverdisse mardi soir, le bourgmestre Maxime Léonet a d’emblée annoncé le ton. Il n’y aurait pas de présentation, ni discussion et ni débat. Et ce face à l’absence de contradicteurs.