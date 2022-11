Un budget de concrétisation à Daverdisse

À l’ordinaire, le budget 2023 présente, en recettes, 4 996 066,21 € pour 3 976 167,99 € en dépenses. Soit un boni général de 1 019 898,22 €.

"Une attention toute particulière a été réservée à l’indexation des dépenses de personnel et à l’augmentation du coût de l’énergie et du carburant.", explique le bourgmestre, évoquant "un budget longuement réfléchi, qui préserve autant que faire se peut, nos économies en prévision des années futures."

Au niveau de l’extraordinaire, reflet des choix politiques du collège, c’est aussi un équilibre parfait de 4 241 900,46 € de recettes pour la même somme en dépenses.

"Après deux budgets 2021 et 2022 qui pouvaient sembler de prime abord un peu frileux, voire minimalistes, le projet de budget 2023 apparaît plus ambitieux, estime Maxime Léonet. Ce n’est en fait qu’une question d’écriture puisque tous les projets inscrits sont connus et discutés de longue date."

Des projets déjà évoqués devant le conseil communal devraient être attribués ou concrétisés en 2023. Comme la réhabilitation du presbytère de Haut-Fays en maison des associations (chantier estimé à 1 482 315,11 € avec une part de subvention en développement rural de 722 708,88 €), des travaux de mise en conformité du hall de voirie, des travaux de voirie, le dossier du cœur de village de Porcheresse dans le cadre du PCDR, l’aménagement du terrain multisport à Haut-Fays,…

Le collège a aussi proposé l’installation de panneaux photovoltaïques à la maison communale, au Centre touristique de Daverdisse et aux écoles de Haut-Fays et de Gembes.

Le gain de la taxe seconde résidence redistribué

À noter que la fiscalité sera inchangée pour les habitants. La seule taxe qui augmente sera celle sur les secondes résidences s’élevant désormais à 720 € mais le "bénéfice" sera redistribué à la population via la prime communale connectivité élargie désormais aux citoyens isolés âgés de plus de 70 ans. Ceux-ci pourront bénéficier d’une intervention communale de 100 € dans des frais d’abonnement téléphone, internet, audiovisuel, presse et ou pour un système de sécurité-vigilance.

Un budget, est c’est aussi une habitude, bien noté par la minorité.

"C’est un travail bien élaboré, juge le conseiller Luc Daron. Je constate aussi que des investissements sont prévus pour l’isolation et l’énergie renouvelable. Je me réjouis de voir que nous sommes entendus. Et la dette est sous contrôle. Le budget est donc correct."

Les deux conseillers de la minorité ont dès lors aussi approuvé ce budget, validé donc à l’unanimité.